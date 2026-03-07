Утренний напиток, который может улучшить чувствительность к инсулину: совет эндокринолога

Уровень сахара в крови и чувствительность к инсулину в значительной степени зависят от ежедневных привычек человека. Особенно важны первые часы после пробуждения, когда организм реагирует на гормональные изменения.

По словам эндокринологов, даже утренний напиток может влиять на метаболизм и способность организма эффективно использовать глюкозу. Специалисты объясняют parade.com, какой напиток может стать полезным дополнением к утреннему рациону для поддержания чувствительности к инсулину.

Людям с диабетом или преддиабетом врачи рекомендуют внимательно следить за ключевыми показателями здоровья. В частности, важным является уровень A1C – показатель, отражающий средний уровень сахара в крови за определенный период. Также много внимания уделяют инсулину и чувствительности организма к нему, хотя эти понятия часто вызывают путаницу.

"Инсулин – это гормон, который помогает организму использовать энергию. Он переносит сахар из крови в клетки, где тот используется как источник энергии. Чувствительность к инсулину означает, что организм эффективно реагирует на этот гормон. Если же развивается инсулинорезистентность, организму приходится вырабатывать больше инсулина, чтобы достичь того же результата", – объясняет врач-эндокринолог Дженнифер Ченг.

Многие люди с диабетом, а также часть тех, кто имеет диабет 2 типа, регулярно контролируют уровень глюкозы после еды и показатели сахара натощак. Последний обычно измеряют утром после пробуждения. По словам Ченг, именно утренние показатели иногда бывает сложнее контролировать.

"Существует гормон кортизол, который в утренние часы может усиливать инсулинорезистентность. Обычно кортизол помогает организму проснуться, однако в то же время он способен ухудшать чувствительность к инсулину именно в это время суток", – отмечает она.

Правильный завтрак, а также назначенные врачом препараты могут помочь стабилизировать уровень сахара в крови – независимо от того, есть ли у человека диабет. Однако после пробуждения большинство людей употребляют не только пищу, но и напитки. Именно поэтому важно выбирать те из них, которые поддерживают метаболическое здоровье.

Лучший утренний напиток для людей с чувствительностью к инсулину

Важнейшим напитком для здоровья, включая поддержку чувствительности к инсулину, остается обычная вода. Однако многим она кажется слишком пресной, поэтому люди ищут альтернативы.

"Вода – безусловно лучший выбор для общего здоровья, но если говорить о других напитках, матча может стать отличным вариантом для утра", – объясняет Ченг.

Матча – это порошковая форма зеленого чая, которая в последние годы снова стала популярной в сфере здорового образа жизни. Она содержит ряд полезных растительных соединений.

"Матча содержит биологически активные вещества, в частности EGCG – эпигалокатехин-3-галат. Это соединение может улучшать реакцию клеток на инсулин, повышать их чувствительность к нему, а также уменьшать усвоение углеводов и снижать уровень воспаления и оксидативного стресса", – говорит врач.

EGCG относится к группе биоактивных веществ – катехинов. Согласно обзору исследований, опубликованному в 2022 году в журнале Nutrients, катехины способны уменьшать инсулинорезистентность и помогать организму эффективнее использовать глюкозу в качестве источника энергии.

Кроме того, матча содержит флавоноид кверцетин. Это вещество может способствовать улучшению толерантности к глюкозе и уменьшению воспалительных процессов, которые связаны с развитием диабета 2 типа.

Несмотря на все потенциальные преимущества, врач Ченг отмечает, что матча не является универсальным решением.

"Важно понимать, что матча – это не волшебное средство от инсулинорезистентности. Хотя этот напиток может быть полезной частью здорового образа жизни, он не должен заменять проверенные методы – сбалансированное питание, регулярную физическую активность и назначенные врачом лекарства", – подчеркивает она.

Более того, способ приготовления напитка также имеет значение. Если добавлять много сахара или сладких сиропов, польза может уменьшиться, а уровень глюкозы – наоборот возрасти.

Доктор Ченг советует придерживаться нескольких простых правил:

готовить матча самостоятельно, чтобы контролировать состав ингредиентов;

не добавлять сахар;

для вкуса можно использовать корицу;

сочетать напиток с продуктами, богатыми белком и клетчаткой, чтобы сделать завтрак более сбалансированным.

Чем можно заменить матча?

Если вкус матча вам не нравится, существуют другие напитки, которые также могут положительно влиять на чувствительность к инсулину.

Среди них:

Разведенный яблочный уксус. Добавьте примерно 1 чайную ложку уксуса в большой стакан воды. "После этого стоит выпить еще немного чистой воды, чтобы защитить зубную эмаль от кислоты", – советует Ченг.

Вода с корицей.

Черный кофе. "Главное – не добавлять сахар и сливки, поскольку они увеличивают калорийность напитка", – отмечает врач.

Другие способы улучшить чувствительность к инсулину

Хотя матча может быть полезным дополнением к утренней рутине, она не является единственным инструментом в борьбе с повышенным уровнем сахара в крови. Существуют более проверенные стратегии, которые помогают организму эффективнее использовать инсулин.

Сбалансированное питание. Доктор Ченг рекомендует рацион, богатый клетчаткой и белком. Эти питательные вещества дольше поддерживают чувство сытости, что помогает избегать продуктов и напитков с высоким содержанием сахара. Одним из полезных вариантов может быть средиземноморская диета, которая включает больше растительных и нежирных источников белка – например, бобовые и курятину вместо красного мяса.

Регулярная физическая активность. Физические упражнения помогают мышцам использовать энергию, что улучшает чувствительность к инсулину. Американская диабетическая ассоциация рекомендует не менее 150 минут умеренной физической активности в неделю.

Качественный сон. По словам Ченг, взрослым стоит спать примерно от 7 до 9 часов в сутки. Исследования показывают, что недостаток сна связан с повышенным риском развития диабета.

Ранее OBOZ.UA писал, что стоит есть на завтрак, чтобы поддержать уровень сахара.

