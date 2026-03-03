Здоровый старт дня: завтрак, который стабилизирует уровень сахара в крови

Правильный завтрак может стать важным союзником в контроле уровня сахара в крови. Для людей с диабетом или преддиабетом выбор продуктов особенно критичен, ведь некоторые блюда могут вызвать нежелательные скачки глюкозы.

Диетологи отмечают баланс белков, полезных жиров и клетчатки как основу утренней трапезы. Именно такой подход помогает не только поддерживать стабильный сахар, но и улучшает общее состояние организма, пишет eatthis.com.

Диетолог-нутрициолог Лорен Харрис-Пинкус отмечает, что ключ к эффективному завтраку – это сбалансированное сочетание белков, жиров и клетчатки.

"Мое любимое сочетание на завтрак – это овсянка с ягодами и высококачественным источником белка, например, греческим йогуртом. Он содержит пробиотики, которые поддерживают здоровье кишечника, что также влияет на контроль уровня глюкозы", – отмечает Харрис-Пинкус.

Клетчатка: важная составляющая для сахара в крови

Овсянка является одним из лучших вариантов завтрака для тех, кто следит за уровнем глюкозы. В 1 чашке сырой овсянки содержится около 8 граммов клетчатки, что способствует медленному усвоению углеводов. К тому же, ее легко дополнить продуктами, богатыми белком и полезными жирами.

"95% людей не потребляют рекомендуемую суточную норму клетчатки – 14 граммов на 1000 калорий, или примерно 25-38 граммов в день. Особенно полезна растворимая клетчатка: она образует гель в желудке, замедляет пищеварение и усвоение углеводов, что помогает контролировать уровень сахара", – объясняет Харрис-Пинкус.

Регулярное потребление растворимой клетчатки не только поддерживает людей с диабетом 2 типа, но и может снизить риск развития этого заболевания.

Белки и здоровые жиры

Хотя растворимая клетчатка критически важна, Гаррис-Пинкус подчеркивает важность баланса с белками и полезными жирами.

Исследование, опубликованное в American Journal of Clinical Nutrition, показало, что диеты с высоким содержанием белка эффективно снижали уровень глюкозы у людей с диабетом 2 типа. Для овсянки хорошими источниками белка являются обычный греческий йогурт или ореховая паста без сахара.

Американская диабетическая ассоциация советует добавлять здоровые жиры (мононенасыщенные и полиненасыщенные) вместо насыщенных и трансжиров. Такие жиры помогают регулировать уровень сахара и улучшают чувствительность к инсулину – ключевой фактор профилактики и лечения диабета 2 типа.

Примеры полезных жиров для овсянки: грецкие орехи, миндаль, семена чиа, тыквы, льна или авокадо, если хотите попробовать соленые варианты.

Дополнительные ингредиенты для контроля сахара

Контролировать углеводы важно, но Гаррис-Пинкус советует добавлять "правильные" углеводы.

"Ягоды содержат антиоксиданты, помогающие при инсулинорезистентности. Хотя они и содержат углеводы, их потребление помогает контролировать уровень сахара в крови. Малина и ежевика особенно полезны – в 1 стакане около 8 граммов клетчатки", – добавляет эксперт.

Завтрак, сочетающий овсянку, ягоды и белок, станет отличным инструментом в поддержании стабильного уровня глюкозы и общего здоровья.

