Завтрак, который работает на ваше здоровье: какую овсянку выбрать

Завтрак задает тон всему дню, поэтому важно выбирать продукты, которые не только вкусные, но и питательные. Овсянка давно считается одним из самых полезных вариантов утреннего приема пищи.

Однако ассортимент в магазинах настолько широк, что легко растеряться среди различных видов и брендов. Издание eatthis.com рассказывает, какая овсянка действительно заслуживает звания лучшей и почему именно ее советуют диетологи.

Овсянка – один из лучших вариантов для начала дня. Она питательная, универсальная в приготовлении и хорошо насыщает. Среди ее преимуществ – поддержка здоровья кишечника, уменьшение воспалительных процессов и длительное ощущение сытости.

Впрочем, не вся овсянка одинакова. Некоторые бренды позиционируют продукт как полезный, хотя в составе могут быть добавлены сахара и консерванты. Именно поэтому важно внимательно читать этикетки. По словам диетолога Джины Гемшоу, безоговорочным фаворитом являются пророщенные овсяные хлопья.

"Что касается пророщенных овсяных хлопьев, я предпочитаю органические хлопья One Degree Organic, поскольку они не содержат глифосата и ГМО, что подтверждено третьей стороной, и придерживаются прозрачных методов поставки, где можно отследить отдельные ингредиенты до фермеров, которые их выращивали, сканируя QR-код на упаковке", – говорит Гемшоу.

Чтобы понять, чем пророщенные хлопья отличаются от других видов, стоит кратко рассмотреть основные разновидности овса.

Пророщенные овсяные хлопья

Все виды овсянки производят из овсяной крупы. Овсяные хлопья проходят обработку паром и сплющиваются, благодаря чему готовятся быстрее других разновидностей, сохраняя приятную текстуру.

Пророщенный овес – это зерно, которое уже начало прорастать. Исследования Harvard Health Publishing свидетельствуют, что проращивание может повышать содержание питательных веществ и уменьшать количество фитатов – природных соединений, которые частично препятствуют усвоению минералов.

Овсянка стального измельчения (ирландская)

Этот вид также изготавливается из овсяной крупы, однако зерно не сплющивают, а нарезают на мелкие кусочки стальными лезвиями. Из-за более плотной структуры такая овсянка варится дольше.

"Овсянка, измельченная стальными шлифами, может содержать немного больше клетчатки, чем овсянка и иногда она может иметь более ореховый вкус, чем овсянка", – говорит Гемшоу.

Быстрорастворимые овсяные хлопья

Это удобный вариант для тех, кто ценит скорость. Такие хлопья интенсивнее обрабатывают паром, чтобы они быстрее впитывали воду во время приготовления. Однако многие фасованные продукты этого типа содержат добавленные подсластители и ароматизаторы.

Почему именно пророщенные хлопья – оптимальный выбор?

По сравнению с другими видами, пророщенные овсяные хлопья сочетают питательность и удобство приготовления. Они готовятся быстрее сталево-резаных, но при этом позволяют избежать лишних ингредиентов, характерных для быстрорастворимых вариантов.

Еще одно преимущество – их состав. Они содержат минимум жира и не имеют добавленного сахара, а также богаты белком и клетчаткой.

"Овсяные хлопья являются отличным источником белка (6 граммов на 1/3 стакана – примерно 20 г продукта) и большим количеством растворимой клетчатки, что хорошо для пищеварения (4 грамма на 1/3 стакана)", – говорит Хемшоу.

Итак, если вы ищете питательный и сбалансированный завтрак, стоит обратить внимание именно на органические пророщенные овсяные хлопья без добавленного сахара и искусственных добавок.

