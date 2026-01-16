Завтрак как секрет здоровья: почему его не стоит игнорировать

Завтрак часто считают самым важным приемом пищи за день, но не все уделяют ему внимание. Новое исследование показывает, что пропуск утреннего приема пищи может влиять на баланс питательных веществ в организме.

Люди, которые не завтракают, чаще недополучают важные витамины и минералы, а также выбирают менее здоровую пищу в течение дня. Утренний прием пищи не только питает тело, но и помогает формировать полезные привычки питания, пишет eatthis.com.

По данным анализа те, кто регулярно пропускает завтрак, реже получают достаточно кальция из молочных продуктов, витамина C из фруктов и других питательных веществ, которые обычно содержатся в обогащенных завтраках, включая витамин D и железо.

"Люди, которые пропускают завтрак, не только теряют ключевые питательные вещества, такие как витамины и минералы, но и потребляют больше калорий, добавленного сахара и насыщенных жиров", – объясняет диетолог Стефани Фанелли.

Она добавляет, что отказ от утренней еды со временем может повысить риск набора лишнего веса и развития хронических заболеваний, таких как диабет или сердечно-сосудистые проблемы.

Исследователи также отметили, что хотя те, кто пропускает завтрак, за день потребляли больше обедов, ужинов и перекусов, это не компенсировало недостатка питательных веществ, которые обычно поступают во время утреннего приема пищи.

"Завтрак дает возможность начать день правильно. Продукты, которые мы обычно едим на завтрак, содержат обогащенные витамины и минералы природного происхождения, которых часто не хватает во время обеда или ужина", – говорит Фанелли.

Крис Тейлор, профессор медицинской диетологии в Университете штата Оклахома и главный исследователь проекта, объясняет: "Некоторые питательные вещества, такие как фолат, тиамин, рибофлавин, ниацин, витамины A и D, поступают именно из обогащенных завтраков. Кроме этого, цельнозерновые продукты, молочные продукты и фрукты, которые мы едим на завтрак, обеспечивают дополнительные витамины и минералы".

Исследование подтвердило, что люди, которые регулярно завтракали, принимали более здоровые решения относительно питания в течение дня. "Мы увидели, что взрослые, которые завтракали, имели значительно лучшее качество питания, даже если общее количество калорий за день было больше, чем у тех, кто пропускал завтрак", – добавляет Фанелли.

Это свидетельствует, что утренний прием пищи формирует более здоровые пищевые привычки в течение всего дня, а не только утром.

