Вредный завтрак: какие продукты могут сократить продолжительность жизни

Завтрак задает тон всему дню, поэтому важно выбирать продукты, поддерживающие здоровье и энергию. К сожалению, некоторые привычные блюда могут наоборот нанести вред организму, если есть их регулярно.

Видео дня

Диетологи выделили несколько продуктов, от которых лучше воздержаться по утрам, чтобы избежать серьезных проблем со здоровьем. Издание eatthis.com опубликовало список, чтобы знать, что лучше не добавлять в свое утреннее меню.

1. Сахарные хлопья

Хотя они и являются быстрым и вкусным вариантом завтрака, постоянное их употребление может иметь долгосрочные последствия для здоровья.

"Сахарные или сильно рафинированные хлопья способны сократить вашу жизнь, особенно если вы едите их ежедневно. Эти хлопья содержат очень много сахара и почти не имеют белка. Из-за этого уровень сахара в крови резко поднимается, оставляя вас голодными и раздражительными. Впоследствии это побуждает потреблять еще больше сладкого в течение дня, что может привести к диабету 2 типа и сердечным заболеваниям", – объясняет диетолог Кортни Д'Анджело.

2. Бекон

Любимый многими продукт, который при чрезмерном употреблении может нанести серьезный вред.

"Бекон любят все, но его чрезмерное потребление может негативно повлиять на здоровье. Это обработанное мясо с высоким содержанием соли, что повышает кровяное давление. Кроме того, в нем содержатся нитриты и другие добавки, которые вредно влияют на кишечник. А здоровый кишечник – это основа общего самочувствия и связи с мозгом", – замечает Д'Анджело.

3. Пончики и сладкая выпечка

Иногда можно побаловать себя десертом, но регулярное потребление пончиков создает риски для организма.

"Основная проблема пончиков – чрезмерное количество сахара в маленькой порции. После такого завтрака организм должен выделить много инсулина. Резкий скачок сахара в крови сменяется таким же резким падением, что провоцирует желание съесть еще сладкого. Если повторять это ежедневно, могут развиваться серьезные проблемы со здоровьем", – объясняет Д'Анджело.

4. Колбаса и другие обработанные мясные продукты

Подобно бекону, колбаса является еще одним продуктом, который опасен при регулярном употреблении.

"Обработанное мясо, как бекон, ветчина или колбаса, содержит нитраты и нитриты, повышающие риск развития рака желудочно-кишечного тракта, особенно толстой и прямой кишки. Эти продукты также богаты натрием и насыщенными жирами, что увеличивает риск ожирения и сердечно-сосудистых болезней", – говорит диетолог Кимберли Даффи.

5. Сладкие кофейные напитки

Хотя это не еда в классическом понимании, регулярное потребление таких напитков может нанести вред.

"Высокое содержание сахара в сладких кофейных напитках способствует воспалению, повышает реакцию инсулина и увеличивает риск ожирения, диабета и сердечных заболеваний", – предупреждает доктор философии, магистр здравоохранения Дана Эллис Ханнес.

Ранее OBOZ.UA объяснял, какие блюда не стоит есть перед тренировкой.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.