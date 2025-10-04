Что не стоит есть перед тренировкой: ошибки, которые снижают энергию

Перед тренировкой даже небольшой перекус может влиять на вашу производительность и самочувствие. То, что вы едите, и время приема пищи имеют значение не меньше, чем сами физические нагрузки.

Видео дня

Некоторые продукты могут казаться безопасными, но на самом деле они замедляют организм или вызывают дискомфорт. Диетологи делятся с eatthis.com советами, каких пищевых привычек лучше избегать перед физической активностью.

1. еда сразу перед тренировкой

"Любые продукты, потребленные за примерно 30 минут до тренировки, могут оставаться непереваренными", – предупреждает тренер и диетолог Бен Цил.

Если желудок заполнен, могут появиться вздутие и дискомфорт, что непосредственно снизит производительность.

"Если вы планируете легкий перекус для повышения энергии, он должен успеть перевариться и попасть в кровь для обеспечения организма питательными веществами", – добавляет Цил. Оптимально перекусывать примерно за час до тренировки, оставляя время для переваривания, а большие порции могут потребовать значительно больше времени.

2. Чрезмерное потребление белка

Диетолог Зои Шредер отмечает: "Избегайте продуктов, состоящих преимущественно из белка; они не дают такого же энергетического заряда, как углеводы". Например, жареная или запеченная куриная грудка – замечательный постный белок, но перед тренировкой это не лучший вариант.

"Белок выполняет другие функции и неэффективно используется для энергии. Зато небольшая порция углеводов перед тренировкой поможет вам дольше и интенсивнее выполнять упражнения", – объясняет она.

3. Скажите "нет" фастфуду

Стоит избегать жирной и жареной пищи. "Блюда, приготовленные во фритюре, такие как жареная курица, бекон, гамбургеры и колбаса, трудно перевариваются и часто вызывают расстройство желудочно-кишечного тракта", – говорит диетолог Ким Пирс.

4. Продукты с высоким содержанием клетчатки

Здоровые на первый взгляд продукты, такие как черная фасоль, морковь, брокколи, яблоки или салат, могут создать проблемы во время интенсивной тренировки. "Высокое содержание клетчатки иногда вызывает боль в желудке, газы и другие неприятности", – объясняет Пирс. Шредер добавляет, что даже цельнозерновые продукты могут вызвать дискомфорт во время физических нагрузок.

5. Протеиновые батончики и батончики с гранолой

Не все углеводы перед тренировкой одинаково полезны. "Не потребляйте простые или рафинированные углеводы с высоким содержанием сахара", – советует Пирс.

Это касается многих протеиновых батончиков и батончиков из гранолы. Лучше выбирать органические продукты с низким содержанием сахара, например бананы или овсянку. Горсть орехов или половина авокадо, съеденные минимум за 30 минут до тренировки, обеспечат энергию без ощущения тяжести.

6. Недостаточное потребление воды

Еще одна распространенная ошибка – недостаточное увлажнение организма. "Это худшая привычка – не пить достаточно воды. Гидратация критически важна для достижения максимальной производительности", – предупреждает Пирс.

Рекомендовано выпивать примерно 450-600 мл воды за 2-3 часа до тренировки, а затем еще 225 мл за 30 минут до начала или во время разминки, согласно Американскому совету по физическим упражнениям.

Ранее OBOZ.UA писал, какие пищевые ошибки мешают похудеть.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.