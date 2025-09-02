Желанная фигура и похудение: какие пищевые ошибки останавливают ваш прогресс

Многие мечтают о плоском животе, но часто не осознают, что ключ к результату – в пищевых привычках. То, что вы едите и пьете каждый день, может значительно влиять на объем талии.

Видео дня

Даже регулярные тренировки не дадут желаемого эффекта, если рацион полон ошибок. Эксперты рассказывают eatthis.com об основных пищевых привычках, которых следует избегать, чтобы живот оставался плоским.

"Диета имеет ключевое значение для метаболизма и регулирования жировых запасов. Именно поэтому правильное питание – это неотъемлемая часть борьбы с лишним весом и стремление к плоскому животу", – объясняет диетолог Холли Кламер.

Вместе с питанием на состояние талии влияют уровень гормонов, стресс и генетическая предрасположенность. "Не стоит сосредотачиваться только на плоском животе, лучше думать о здоровом образе жизни: регулярные тренировки и сбалансированное питание. Некоторые люди генетически предрасположены к накоплению жира именно в этой зоне, а женщины после менопаузы чаще всего набирают вес в области живота", – объясняет врач Лиз Вейнанди.

1. Недостаточное потребление клетчатки

Клетчатка – ваш союзник в достижении плоского живота. "Она не только помогает пище лучше продвигаться по желудочно-кишечному тракту, уменьшая запоры и вздутие, но и создает ощущение сытости, что позволяет потреблять меньше калорий", – объясняет Вейнанди.

Элизабет Браун, диетолог-нутрициолог, советует добавить в рацион больше бобовых, таких как нут, черная фасоль и чечевица. "Они богаты растворимой клетчаткой, низкокалорийные и имеют большой объем. Кроме того, бобовые способствуют очищению толстой кишки, помогая организму избавиться от лишнего жира, холестерина и остатков пищи", – добавляет она.

2. Чрезмерное потребление искусственных подсластителей

Диетические напитки, мороженое, йогурты и конфеты без сахара кажутся безопасными, но искусственные подсластители во многих из этих продуктов могут затруднить достижение плоского живота. "Они не перевариваются в желудочно-кишечном тракте и иногда вызывают вздутие", – говорит магистр наук Сьюзен Бауэрман.

Особенно следует ограничить сахарные спирты, такие как ксилит и сорбит. Если избегаете сахара, выбирайте более полезные для пищеварения заменители, например, стевию или экстракт монахини.

3. Пропускание завтрака

"Многие люди не завтракают из-за недостатка времени или отсутствия аппетита, но утренний прием пищи важен. Он должен включать цельнозерновые продукты, фрукты или овощи и постный белок", – советует диетолог Мелисса Джой Доббинс.

Овсянка – один из лучших вариантов для завтрака, потому что содержит растворимую клетчатку, которая замедляет пищеварение и обеспечивает длительное ощущение сытости. Доббинс рекомендует готовить завтрак накануне или комбинировать продукты, например: греческий йогурт с семечками и ягодами, смузи с бананом, миндальным маслом и шпинатом или яйца в цельнозерновой обертке с авокадо.

4. Недостаточное потребление воды

Многие ошибочно полагают, что вода вызывает вздутие живота, однако на самом деле она улучшает пищеварение. "Вода помогает клетчатке двигаться дальше по кишечнику и предотвращает запоры", – отмечает Вейнанди.

Кроме того, замена газированных напитков, соков и сладких напитков водой помогает снизить калорийность рациона. Рекомендации Национальных академий наук США: мужчины – около 3,7 литра воды в день, женщины — около 2,7 литра.

5. Чрезмерное потребление углеводов

Полностью отказываться от углеводов не нужно. Они помогают насытиться и поддерживают работу пищеварительной системы. Однако ограничение углеводов в определенные периоды может помочь некоторым людям. "Умеренное сокращение углеводов на завтрак и обед, приоритет белка и овощей/фруктов, может способствовать потере жира на животе", – объясняет Вейнанди.

Если выбираете низкоуглеводную диету, отдавайте предпочтение постным белкам и полезным для сердца жирам, например оливковому маслу, орехам и авокадо, вместо красного мяса и молочных продуктов.

6. Выбор рафинированных зерен вместо цельных

Цельнозерновые продукты, такие как овес, киноа, фарро и цельнозерновой хлеб и макароны, значительно лучше для плоского живота, чем их рафинированные аналоги. "Замена белого хлеба и макарон на цельнозерновые продукты помогает контролировать объем талии", – отмечает Кристин Гиллеспи, магистр наук.

Исследование 2010 года показало: люди, которые потребляют больше цельного зерна, имеют меньше жира в области живота, чем те, кто выбирает рафинированные углеводы. Это еще одна причина заменить белый рис на коричневый.

7. Быстрое потребление пищи

Спешка во время приема пищи может привести к перееданию и вздутию живота. "Старайтесь тратить на еду около 20 минут. Это даст желудку время сообщить мозгу о насыщении", – советует Бауэрман.

Ранее OBOZ.UA писал, какие диеты опасны для здоровья.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.