Похудение ценой здоровья: 7 опасных модных диет: 7 опасных модных диет

Каждый год появляются новые диеты, которые обещают быстрое похудение и "волшебное" очищение организма. Многие из них кажутся привлекательными благодаря громким результатам, но на самом деле могут серьезно навредить здоровью.

Видео дня

Эксперты отмечают: строгие ограничения или отказ от целых групп продуктов часто приводят не к пользе, а к опасным последствиям. Издание eatthis.com рассказывает о самых популярных токсичных диетах и объясняет, почему стоит их избегать.

1. Диета воина

Этот метод периодического голодания предусматривает отказ от еды в течение 20 часов в сутки и короткое "окно" в 4 часа вечером или ночью для приемов пищи. Это более жесткий вариант диеты 16:8, где разрешено есть в течение 8 часов. Подобные ограничения действительно уменьшают калорийность рациона, но вызывают серьезный стресс у тела.

"Ключ любой диеты для похудения – в создании дефицита калорий. Но организм не различает "диету" и настоящее голодание. При чрезмерных ограничениях он замедляет метаболизм, сердцебиение, подавляет выработку гормонов", – объясняет диетолог Лорен Чаффин.

2. Диета оборотня (Лунная диета)

Ее сторонники ориентируются на фазы Луны. В полнолуние или новолуние следует голодать сутки, позволяя себе только воду и соки. Авторы утверждают, что "гравитация Луны" помогает организму очищаться.

Обещанный результат – минус 2,7 кг за ночь. Врачи же считают это очередным мифом, который вредит организму.

3. 24-часовая диета для сжигания жира ("Fat Flush")

Впервые представленная в 2002 году диетологом Энн Луизой Гиттлман, эта система предлагает на сутки отказаться от твердой пищи, потребляя лишь жидкость на 300 калорий.

Доктор Су-Нуи Эскобар предупреждает: "Такая диета не несет пользы. Вся потеря веса – это лишь потеря жидкости. Возможны головная боль, слабость, раздражительность".

4. Голливудская 48-часовая чудо-диета

Разработчики обещают быструю потерю до 4,5 кг и уменьшение объемов за два дня. Схема заключается в употреблении смеси фруктовых соков (примерно 110 мл четыре раза в день) и полном отказе от другой пищи. В итоге получается около 400 калорий в сутки.

"Любой рацион с менее чем 1000 калорий в день считается низкокалорийным и допустим только под контролем врача Такие диеты невозможно поддерживать долго, поэтому результат непродолжителен", – подчеркивает диетолог Джули Аптон.

5. Львиная диета

Рацион состоит только из красного мяса, соли и воды. Сторонники уверяют, что это помогает "вылечить кишечник и снять воспаление". Но на самом деле всё наоборот: отсутствие клетчатки, фруктов и овощей повышает риск проблем с сердцем и метаболизмом.

"Люди не созданы для того, чтобы питаться как львы. Избыток насыщенных жиров вредит сердечно-сосудистой системе, а соль опасна для людей с гипертонией", – предупреждает врач Уильям Ли.

6. Teatox-диеты

Такие программы основываются на употреблении травяных чаев со слабительными и мочегонными свойствами. Их действие – это скорее потеря воды, а не жира.

"Как только вы восстановите потребление жидкости, вес вернется", – объясняет доктор Ли. Он предостерегает также от "скрытых" ингредиентов в таких продуктах, которые могут вступать в опасные взаимодействия с лекарствами.

7. Мастер очищения (лимонадная диета)

Популяризированная Бейонсе, эта диета предусматривает несколько дней на смеси воды, лимонного сока, кленового сиропа и кайенского перца.

"Люди видят результат, но он кратковременный. Любое "детокс-очищение" – это выдумка. Печень и так выполняет все функции детоксикации", – отмечает Джули Аптон.

Поэтому модные диеты могут обещать быстрый эффект, но на практике они вредят организму и не дают стабильного результата.

"Ищите не диету, а образ жизни, который можно поддерживать годами", – советует Аптон.

Доктор Флоренс Комит добавляет: "Включайте в каждый прием пищи постный белок – яйца, курицу, рыбу, бобовые или орехи. Это поможет надолго насытиться и выровнять уровень сахара в крови. А после ужина сделайте 30-минутную прогулку – так глюкоза лучше усвоится мышцами".

Ранее OBOZ.UA писал, как получить идеальную форму за месяц.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.