Как питание влияет на боль в суставах: советы медиков

Медики предупреждают о том, что боль в суставах имеет разные формы, а многие причины этой боли происходят от определенной формы воспаления, таких как ревматоидный артрит. Найти способы смягчить боль оказывается важным, особенно если вы живете с хронической болезнью.

Специалисты рекомендуют мягкие упражнения, похудение, чтобы уменьшить нагрузку на суставы, а также прием диетических добавок, способных снизить боль. Кроме того, огромную роль играет ваша диета, говорится в материале издания Eat This Not That .

Употребление слишком большого количества глютена

По данным исследований, чрезмерное употребление глютена может привести к боли в суставах. Ведь пища и питательные вещества, которые мы едим, влияют на многие хронические заболевания как положительно, так и отрицательно. Провоспалительная пища часто ухудшает эти состояния или усиливает их побочные эффекты. Именно поэтому пациенты с аутоиммунными заболеваниями могут лучше контролировать боль и скованность суставов, если они избегают воспалительных продуктов, таких как продукты, содержащие глютен. В то же время, добавление противовоспалительных продуктов, таких как продукты, богатые омега-3 жирными кислотами, может уменьшить боль в суставах и уменьшить обострение.

Нехватка пробиотиков

Не зря диетологи напоминают о том, что пробиотики полезны еще для одного состояния здоровья. Ведь нейроны, выстилающие кишечник, играют немаловажную роль в вашем настроении. Эти нейроны производят серотонин, нейромедиатор, связанный с настроением. Поэтому поддержание здоровья слизистой кишечника с помощью ферментированных продуктов и возможных пробиотиков может быть полезным средством для предотвращения как вспышки хронических заболеваний, так и плохого настроения.

Употребляет слишком много сахара

Нередко люди, которые жалуются на боли в суставах, употребляют слишком много продуктов с высоким содержанием сахара. Ведь сахар, который содержится в таких продуктах как печенье и безалкогольные напитки, является известным триггером хронического воспаления в организме. Как ни странно, это касается боли в суставах, связанной с травмами, поскольку почти все боли в суставах вызваны воспалением. Тестирование показывает снижение воспалительного маркера крови С-реактивного белка (СРБ), когда потребление сахара сдерживается, то есть мы снова можем двигать суставами более свободно и с меньшей болью.

Недостаточное количество омега-3 жирных кислот

Некоторые исследования показали, что жирные кислоты омега-3 уменьшают воспалительную реакцию. Специалисты выдвинули гипотезу о том, что омега-3 жирные кислоты уменьшают количество арахидоновой кислоты, жирной кислоты, что вызывает воспаление, которое связывается с клеточными мембранами и уменьшает выработку воспалительных цитокинов в организме, таким образом уменьшая воспаление в организме. Но не думайте, что вам нужно получать это важное питательное вещество исключительно из рыбы. Вы можете получить свою ежедневную порцию омега-3 из 26 лучших продуктов из омега-3 для борьбы с воспалением и поддержанием здоровья сердца.

Недостаточное количество клетчатки

Кроме того, употребление клетчатки может потенциально снизить боль в суставах. Ведь клетчатка также расщепляется на короткоцепочечные жирные кислоты, оказывающие противовоспалительное действие. Специалисты советуют сбалансировать цельными продуктами (фруктами, овощами, цельнозерновыми продуктами и т.п.). Ведь добавление фруктов, овощей, нежирного мяса и цельного зерна к большинству ваших блюд это отличный способ обеспечить баланс и чрезвычайно полезно для общего здоровья.

Ранее OBOZ.UA опубликовал упражнения по йоге, которые облегчат боль в суставах.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber , чтобы быть в курсе последних событий.