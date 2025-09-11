Как подтянуть грудь дома: тренировка, которая действительно работает
Упругая и подтянутая грудь – мечта многих женщин, но со временем мышцы теряют тонус, а грудь может обвисать. К счастью, существуют эффективные упражнения, которые помогают вернуть им форму и рельеф.
Издание eatthis.com опубликовало тренировку №1 для подтяжки груди, которая подходит для любого уровня подготовки. Вы узнаете, как с помощью простых упражнений укрепить мышцы, улучшить осанку и почувствовать себя более уверенной.
Бюстгальтеры могут вредить груди
Интересно, но ученые предупреждают: ношение бюстгальтера может ухудшать обвисание груди. Исследование, которое длилось 15 лет, показало, что постоянное использование бюстгальтера ослабляет мышцы, поддерживающие грудь, и не уменьшает боли в спине (по данным Medical News Today).
Эксперт по спортивной науке Жан-Дени Руйон из Университета Безансона (Франция) объясняет: "С медицинской, физиологической и анатомической точки зрения грудь не получает никакой пользы от бюстгальтера. Наоборот, он может способствовать обвисанию".
Руйон провел эксперимент с сотнями женщин в возрасте 18-35 лет в течение 15 лет и подтвердил, что бюстгальтеры фактически не нужны для поддержки груди.
Совет тренера: работайте над грудью и не только
Тренер Келли Наджар подчеркивает, что проблемы с обвисанием груди могут быть связаны не только с бюстгальтерами, но и с современными привычками: "Современные технологии облегчают жизнь, но длительное склонение над телефонами и ноутбуками делает плечи сутулыми, а грудь – обвислой. Чтобы грудь стала упругой и подтянутой, стоит работать не только над ней, но и над ягодицами".
Она рекомендует комплекс упражнений, который поможет достичь желаемого результата.
Тренировка для подтяжки груди: шаг за шагом
1. Отжимания
Начните в классической планке. Локти держите близко к телу и опускайте их до нескольких сантиметров над полом. Возвращаясь в исходное положение, активно задействуйте мышцы кора.
Если классические отжимания сложны, попробуйте упрощенный вариант: опора на твердую поверхность (скамью, стол или парту). Уменьшайте высоту поверхности постепенно, наращивая силу. Выполните 3 подхода по 10 повторений.
2. Упражнение "Плавание"
Лягте на живот, вытяните руки над головой, ноги держите прямыми. Поднимите руки, ноги и верхнюю часть спины, затем "плывите", махая руками и ногами. Выполните 3 повторения по 30 секунд каждое.
3. Тяга гантелей в наклоне
Сперва отработайте технику без веса, чтобы избежать травм.
Станьте, ноги на ширине бедер. Наклонитесь вперед, руки опущены к полу, параллельно ногам. Поднимайте локти к спине, руки образуют угол 90°, сжимая верхнюю часть спины. Опустите руки в исходное положение – это одно повторение.
Когда почувствуете уверенность, добавьте гантели весом 3-5 кг в каждую руку для увеличения нагрузки. Выполните 3 подхода по 10-12 повторений.
Этот комплекс позволяет укрепить грудь, улучшить осанку и придать телу рельеф. Регулярное выполнение упражнений уже через несколько недель заметно улучшит форму груди и общую уверенность в себе.
