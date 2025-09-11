Как подтянуть грудь дома: тренировка, которая действительно работает

Упругая и подтянутая грудь – мечта многих женщин, но со временем мышцы теряют тонус, а грудь может обвисать. К счастью, существуют эффективные упражнения, которые помогают вернуть им форму и рельеф.

Издание eatthis.com опубликовало тренировку №1 для подтяжки груди, которая подходит для любого уровня подготовки. Вы узнаете, как с помощью простых упражнений укрепить мышцы, улучшить осанку и почувствовать себя более уверенной.

Бюстгальтеры могут вредить груди

Интересно, но ученые предупреждают: ношение бюстгальтера может ухудшать обвисание груди. Исследование, которое длилось 15 лет, показало, что постоянное использование бюстгальтера ослабляет мышцы, поддерживающие грудь, и не уменьшает боли в спине (по данным Medical News Today).

Эксперт по спортивной науке Жан-Дени Руйон из Университета Безансона (Франция) объясняет: "С медицинской, физиологической и анатомической точки зрения грудь не получает никакой пользы от бюстгальтера. Наоборот, он может способствовать обвисанию".

Руйон провел эксперимент с сотнями женщин в возрасте 18-35 лет в течение 15 лет и подтвердил, что бюстгальтеры фактически не нужны для поддержки груди.

Совет тренера: работайте над грудью и не только

Тренер Келли Наджар подчеркивает, что проблемы с обвисанием груди могут быть связаны не только с бюстгальтерами, но и с современными привычками: "Современные технологии облегчают жизнь, но длительное склонение над телефонами и ноутбуками делает плечи сутулыми, а грудь – обвислой. Чтобы грудь стала упругой и подтянутой, стоит работать не только над ней, но и над ягодицами".

Она рекомендует комплекс упражнений, который поможет достичь желаемого результата.

Тренировка для подтяжки груди: шаг за шагом

1. Отжимания

Начните в классической планке. Локти держите близко к телу и опускайте их до нескольких сантиметров над полом. Возвращаясь в исходное положение, активно задействуйте мышцы кора.

Если классические отжимания сложны, попробуйте упрощенный вариант: опора на твердую поверхность (скамью, стол или парту). Уменьшайте высоту поверхности постепенно, наращивая силу. Выполните 3 подхода по 10 повторений.

2. Упражнение "Плавание"

Лягте на живот, вытяните руки над головой, ноги держите прямыми. Поднимите руки, ноги и верхнюю часть спины, затем "плывите", махая руками и ногами. Выполните 3 повторения по 30 секунд каждое.

3. Тяга гантелей в наклоне

Сперва отработайте технику без веса, чтобы избежать травм.

Станьте, ноги на ширине бедер. Наклонитесь вперед, руки опущены к полу, параллельно ногам. Поднимайте локти к спине, руки образуют угол 90°, сжимая верхнюю часть спины. Опустите руки в исходное положение – это одно повторение.

Когда почувствуете уверенность, добавьте гантели весом 3-5 кг в каждую руку для увеличения нагрузки. Выполните 3 подхода по 10-12 повторений.

Этот комплекс позволяет укрепить грудь, улучшить осанку и придать телу рельеф. Регулярное выполнение упражнений уже через несколько недель заметно улучшит форму груди и общую уверенность в себе.

