Как подтянуть мышцы живота: динамические упражнения для максимального результата

Мечтаете о плоском животе и крепком прессе? Забудьте о монотонных тренировках – пора добавить динамики в вашу программу.

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Комплекс упражнений с отягощением не только активизирует работу мышц средней зоны, но и сделает занятие более интересными. Используйте эти упражнения от eatthis.com, чтобы улучшить силу, стабильность и быстрее достичь желаемого результата.

Важно понимать, что точечное сжигание жира – это миф. Тем не менее, тренируя косые, прямые и поперечные мышцы живота, можно активизировать рост и развитие мышц средней зоны тела, отмечает тренер Ронни Гарсия.

"Эти упражнения помогают улучшить силу и стабильность кори, что положительно влияет на общую физическую форму и снижает риск травм", – добавляет тренер.

Скручивание

Сядьте на пол, согнув колени. Возьмите гантели, гирю или утяжелительный диск в обе руки. Немного отклонитесь назад и приподнимите ноги от земли. В этом положении сверните туловище слева, опустив вес к полу у левого бедра. Затем повторите то же самое справа. Чередуйте стороны, выполняя три подхода по 15-20 повторений.

Подъемы ног с отягощением

Лягте на спину, выпрямив ноги. Зажмите гантель между стопами. Поднимите ноги до угла 90 градусов, удерживая вес, а затем плавно опустите их назад, не касаясь пола. Сделайте три подхода по 12-15 повторений.

Кранчи с весами

Лежа на спине, согните колени, поставив стопы на пол. Уложите гантель на грудную клетку. Напрягите пресс и поднимите плечи от земли, выполняя скручивание. Возвращайтесь назад контролируемо, не касаясь пола плечами между повторениями. Выполните три подхода по 15-20 раз.

Планка с тягой

Примите положение планки, держа гантели в обеих руках. Тело должно быть прямым от головы до пяток. Одну гантель подтяните к бедру, удерживая равновесие. Повторите то же другим рукой. Выполните три подхода по 10-12 повторений для каждой стороны.

Велосипедные скручивания

Лежа на спине, держите гантель на груди. Ноги приподняты и согнуты в коленях. Поднимите плечи от пола, касаясь правым локтем левого колена, одновременно выпрямляя правую ногу. Поменяйте стороны и продолжайте чередовать, словно вращаете педали. Сделайте три подхода по 15-20 повторений для каждой стороны.

Ранее OBOZ.UA опубликовал эффективную технику тренировок для наращивания мышц.

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