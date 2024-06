Как похудение меняет ваше окружение: вызовы и новые реалии отношений после потери веса

Потеря лишних килограммов – заветная мечта многих людей, однако не все знают, какие это может иметь последствия. Ведь это может повлиять не только на вашу жизнь, но и на жизнь ваших друзей, знакомых и близких.

Такие неожиданные изменения могут повлиять на разные аспекты жизни, о которых вы даже не задумывались. Об этом говорится в материале издания Eat This Not That .

Ваш партнер также может похудеть

Если вы придерживаетесь здорового образа жизни, который приносит видимые результаты в виде сброса лишних килограммов, это может стать примером для других. Ведь потеря веса может побуждать вашего партнера поставить новые цели по отношению к своему телу. Если не ваш мужчина или девушка, возможно, ваши родители, братья, сестры или близкие друзья решат пойти по вашим стопам.

Люди приходят к вам за советом

Также стоит ожидать, что когда люди увидят, что вы сбросили килограммы, они захотят прийти к вам за советом. Поэтому гордитесь тем, что люди уважают вас, и будьте открыты и честны относительно того, что вам удалось, и трудностей, которые вам пришлось преодолеть.

Вам нужно будет изменить размер колец

Еще одно интересное последствие потери веса – вы увидите, как сокращаются объемы и ваших пальцев. Именно поэтому вы можете обнаружить, что кольца, которые вы когда-то носили каждый день, теперь немного великоваты. К счастью, большинство местных ювелирных магазинов могут изменить размер колец, пока вы ожидаете.

Вам нужны новые туфли

То же касается и ваших ног. Ведь ботинки, когда-то тесные вокруг ваших икр, могут казаться слишком свободными, а кроссовки и балетки слишком широкие. Кроме того, каблуки будут гораздо удобнее, потому что они будут под тобой легче.

Люди могут вас не узнать

Очень маловероятно, что кто-нибудь из ваших близких не узнает ваше лицо после похудения. Для этого вы действительно сбросите до трети веса. Но не удивляйтесь, если коллеги из офисов или знакомые очень удивятся, увидев поразительные изменения в вашем внешнем виде.

Ранее OBOZ.UA рассказал о том, что есть на завтрак, чтобы похудеть.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.