Как похудеть без стресса: 9 привычек, препятствующих вашему прогрессу

Иногда даже самые здоровые привычки могут препятствовать похудению. Вы можете соблюдать все советы, уменьшать калории и активно тренироваться, но результаты все равно остаются неудовлетворительными.

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Это происходит потому, что некоторые привычки, которые выглядят полезными, на самом деле могут нарушать процесс похудения. Издание eatthis.com рассказывает о девяти ошибках, которые следует избегать, чтобы получить желаемые результаты.

1. "Без сахара" – это не всегда полезно

Не стоит верить, что все, что имеет на этикетке надпись "без сахара", обязательно здоровый продукт. Многие такие продукты содержат искусственные подсластители, которые могут вызвать набор веса. Одно исследование показало, что искусственные подсластители, такие как аспартам и сукралоза, не помогают похудеть, а наоборот могут увеличивать вес и повышать риск сердечно-сосудистых заболеваний. Лучше отказаться от сладких напитков вообще.

2. Злоупотребление "здоровыми" перекусами

Даже если вы выбираете протеиновые батончики вместо обычных сладостей, важно следить за количеством калорий. Продукты, которые считаются здоровыми, часто обладают высокой калорийностью. Если вы не соблюдаете умеренность, это может привести к перееданию. Исследования показывают, что люди часто злоупотребляют здоровыми закусками, потому что воспринимают их как менее калорийные, чем они есть на самом деле.

3. Пропускать приемы пищи

Пропускание приемов пищи – это еще одна ошибка, которую многие совершают, пытаясь похудеть. Когда вы недоедаете, ваш метаболизм замедляется. Диетолог Джим Уайт рекомендует не потреблять менее 1200 калорий в день, иначе вы рискуете впасть в "голодный режим", что может привести к перееданию и набору веса.

4. Отказ от всех жиров

Не все жиры одинаковы. Хотя трансжиры действительно вредны, здоровые жиры, такие как содержащиеся в авокадо, орехах или лососе, могут помочь вам в похудении. Диетолог Лори Занини отмечает, что жиры важны для усвоения витаминов и поддержания сытости, что может помочь контролировать аппетит и снижать вес.

5. Чрезмерные тренировки

Физическая активность важна, но перегрузка может привести к травмам и пониженной мотивации. Тренировки без достаточного отдыха не дают организму времени для восстановления. Эксперт по фитнесу Джей Кардиелло советует делать хотя бы один-два дня отдыха в неделю, чтобы избежать демотивации и травм.

6. Полный отказ от десертов

Не нужно отказываться от сладкого целиком. Исследования показали, что люди, употребляющие немного сладкого завтраком, могут даже похудеть. Конечно, это не значит, что нужно съедать торт, но небольшой кусочек черного шоколада (например, 70% какао) может быть отличным выбором.

7. Рутинные тренировки

Если вы проделываете одни и те же упражнения несколько месяцев, ваше тело привыкает и не сжигает так много калорий. Тренер Шон М. Уэллс рекомендует менять тренировки, чтобы поддерживать тело в тонусе. Попытайтесь чередовать тренировки, например, сочетая кикбоксинг и езду на велосипеде, или увеличьте интенсивность упражнений.

8. Безглютеновая диета без надобности

Безглютеновая диета не подходит каждому. Если у вас нет аллергии или чувствительности к глютену, иногда выбор продуктов без глютена может быть менее полезен. Безглютеновые продукты часто содержат больше углеводов, чем аналоги с глютеном, что может привести к набору веса.

9. Чрезмерное потребление белка

Белок важен для поддержания мышечной массы и сытости, но его избыток может помешать похудению. Если вы потребляете больше белка, чем нужно вашему организму, лишние калории могут превратиться в жировые отложения. Рекомендуется соблюдать формулу 1,2-1,7 г белка на кг массы тела в день. Для человека весом 68 кг это будет 81-115 г белка в день.

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