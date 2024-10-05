Как похудеть после 50:12 суперпродуктов для здорового тела и долголетия

Если вам за 50 и вы хотите избавиться от лишних килограммов, стоит начать с правильного питания. Изменив свое меню, вы сможете добиться отличных результатов.

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Эксперты по питанию поделились своими советами относительно того, какие продукты лучше помогают в борьбе с лишним весом с возрастом. Включите в свой рацион 12 полезных и питательных продуктов, опубликованных eatthis.com.

Лиственная зелень

Диетолог Мелисса Митри рекомендует добавить в свой рацион зеленые листовые овощи, такие как шпинат, капуста и салаты. Они содержат мало калорий, богатые водой и клетчаткой, что позволяет дольше ощущать сытость.

"Эти овощи помогают уменьшить общее количество потребляемых калорий, что облегчает процесс похудения. Зелень легко готовится, поэтому ее удобно добавлять в блюда", – говорит Митри.

Жирная рыба

Еще один отличный продукт, который советует Митри, – это жирная рыба, в том числе щепа, тунец и лосось. Она является отличным источником качественного белка с низкой калорийностью.

"После 50 лет важно потреблять достаточно белка для поддержания мышечной массы и активного метаболизма. Сохранение мышечной массы помогает поддерживать здоровый вес в старшем возрасте", – объясняет Митри.

Марисса Мешулам, еще одна экспертка по питанию, отмечает, что лосось не только богат белком, но и содержит омега-3 жирные кислоты, которые поддерживают чувство сытости и способствуют здоровью мозга.

Авокадо

Диетолог Элизабет Шоу отмечает, что авокадо является отличным продуктом для похудения. Последние исследования доказывают, что регулярное употребление авокадо помогает снизить вес.

Чернослив

"С возрастом важно обращать внимание на здоровье костей", – говорит Шоу. Употребление чернослива способствует укреплению костей и снижает риск возрастной потери их плотности. Этот фрукт подходит как для сладких, так и соленых блюд.

Яйца

Шоу обращает внимание на то, что большинство людей не получают достаточно холина, содержащегося в желтках яиц. Холин важен для поддержания функций мозга и мышц, что еще более важно с возрастом.

Греческий йогурт

Диетолог Лейни Юнкин рекомендует обычный греческий йогурт для завтрака. Он богат белоком – в одной порции содержится от 15 до 17 граммов, что способствует ускорению метаболизма.

Юнкин объясняет: "Во время переваривания белка организм сжигает больше калорий, чем при переваривании жиров или углеводов".

Она также советует добавлять в йогурт орехи или семена вместе с фруктами, чтобы создать сбалансированный завтрак, который поможет сохранить ощущение сытости на длительное время.

Ячмень

Ячмень – это цельное зерно, содержащее много белка и клетчатки. Это помогает дольше ощущать сытость и снижает уровень сахара в крови. Юнкин рекомендует включать в рацион ячмень для поддержания здорового уровня холестерина.

Трюфели из черного шоколада

Мешулам считает, что диета должна быть приятна. Она советует выбирать здоровые сладости, например, трюфели, содержащие минимум добавленного сахара. Это позволяет наслаждаться десертами без ущерба для фигуры.

Крестоцветные овощи

Овощи, такие как брокколи, цветная капуста, брюссельская капуста и обычная капуста, богаты клетчаткой и питательными веществами. Они помогают бороться с запорами и способствуют снижению веса.

Ягоды

Ягоды, благодаря высокому содержанию клетчатки и антиоксидантов, являются отличным дополнением к диете для похудения. Мешулам отмечает, что клетчатка в ягодах помогает снизить скорость усвоения сахара, а это положительно влияет на вес.

Фасоль и бобовые

Фасоль и другие бобовые содержат белок и клетчатку, которые делают их идеальным продуктом для поддержания сытости и регуляции сахара в крови.

Вода

Не забывайте о важности воды. Мешулам отмечает: "С возрастом риск обезвоживания увеличивается, поэтому регулярное употребление воды должно стать обязательным элементом вашего режима". Вода помогает избежать путаницы между чувством жажды и голода.

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