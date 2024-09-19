Осенний рацион: что стоит есть, а от чего лучше отказаться, по совету диетологов
С наступлением осени меняется не только погода, но сезонные продукты. Проститься с летними дарами природы иногда непросто, однако осень предлагает свою собственную корзину продуктов.
Многие овощи и фрукты в этот период достигают пика своей свежести и питательной ценности, но есть и теряющие свое качество. Издание eatthis.com исследовало, что именно следует включить в рацион этой осенью, а от чего лучше отказаться.
Среди всех осенних вкусностей сладкий картофель и тыква являются несомненными фаворитами. Однако какие еще продукты находятся на пике своего вкуса и пользы в этот сезон? Мы предлагаем вам обратить внимание на эти сытные и полезные продукты, которые легко найти в магазинах и рынках.
Лучшие осенние продукты
Зимний кабачок
Зимние кабачки, к которым относятся различные виды, такие как желуди, масляный орех, тыква Хаббарда и кабоча, являются отличным источником витаминов А и С. Они также содержат омега-3 жирные кислоты, обладающие противовоспалительным действием.
Диетолог Александра Миллер отмечает: "Тыква является богатым источником калия, который укрепляет мышцы, а также снабжает более 20% рекомендуемой суточной нормы клетчатки".
Грибы
Грибы, богатые витаминами D и B, являются отличным дополнением к осеннему меню. Их можно добавлять в салаты, супы или даже использовать вместо мяса в некоторых блюдах. По словам диетолога Дженнифер Глокнер, грибы также содержат селен, который помогает восстанавливать клетки и поддерживает работу щитовидной железы.
Цветная капуста
Этот универсальный овощ можно использовать в качестве замены многим блюдам с высоким содержанием углеводов, например риса или картофельного пюре. Миллер подчеркивает, что крестоцветные овощи, такие как цветная капуста, могут уменьшить риск развития определенных видов рака, в частности предстательной железы.
Яблоки
Осень – это сезон яблок, богатых клетчаткой и витамином С. Они не только помогают вам оставаться сытыми дольше, но и способствуют укреплению иммунитета. Яблоки следует есть с кожурой, ведь там содержится много полезных веществ.
Редис
Этот корнеплод, богатый витаминами К и кальцием, является отличным дополнением к осенним блюдам. Диетолог Натали Риццо отмечает, что редис придает блюдам приятный хрустящий вкус.
Кале
Эта лиственная зелень, богатая витамином А и С, лучше всего растет в осенние и зимние месяцы. Диетолог Малена Пердомо подчеркивает, что капуста легко выращивается даже в холодную погоду. Используйте капусту в супах или салатах, чтобы обогатить рацион полезными веществами.
Груши
Груши, хотя и сладкие, содержат всего около 100 калорий на плод и являются отличным источником витамина С и клетчатки. Они помогают снижать уровень холестерина и риск сердечных заболеваний.
Деликатный кабачок
Этот вид кабачков имеет съедобную кожуру и богат витамином А. Его можно легко приготовить, обжаривая с маслом и солью. Используйте этот кабачок в качестве гарнира для мясных или вегетарианских блюд.
Продукты, которых следует избегать осенью
Помидоры
Во внесезонный период помидоры теряют свой вкус и становятся водянистыми. По словам диетолога Алекса Альдеборга, следует выбирать консервированные помидоры или запекать свежие, чтобы сохранить их пользу.
Клубника
Осенняя клубника, выращенная в теплых регионах и привезенная издалека, теряет значительную часть питательных веществ во время транспортировки. Осенью выбирайте замороженную клубнику, которая сохраняет свои витамины лучше.
Кукуруза
Осенью кукуруза уже не такая сочная и сладкая, как летом. Лучше использовать замороженную.
Огурцы
Огурцы вне сезона становятся водянистыми и теряют свой хрустящий вкус. Лучше употреблять осенние овощи, такие как брюссельская капуста или морковь.
Арбуз
Осенью арбуз теряет свою свежесть и вкусовые качества, поскольку его выращивают вдали от мест потребления. Выбирайте осенью другие сочные фрукты, например, яблоки.
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