Осенний рацион: что стоит есть, а от чего лучше отказаться, по совету диетологов

С наступлением осени меняется не только погода, но сезонные продукты. Проститься с летними дарами природы иногда непросто, однако осень предлагает свою собственную корзину продуктов.

Многие овощи и фрукты в этот период достигают пика своей свежести и питательной ценности, но есть и теряющие свое качество. Издание eatthis.com исследовало, что именно следует включить в рацион этой осенью, а от чего лучше отказаться.

Среди всех осенних вкусностей сладкий картофель и тыква являются несомненными фаворитами. Однако какие еще продукты находятся на пике своего вкуса и пользы в этот сезон? Мы предлагаем вам обратить внимание на эти сытные и полезные продукты, которые легко найти в магазинах и рынках.

Лучшие осенние продукты

Зимний кабачок

Зимние кабачки, к которым относятся различные виды, такие как желуди, масляный орех, тыква Хаббарда и кабоча, являются отличным источником витаминов А и С. Они также содержат омега-3 жирные кислоты, обладающие противовоспалительным действием.

Диетолог Александра Миллер отмечает: "Тыква является богатым источником калия, который укрепляет мышцы, а также снабжает более 20% рекомендуемой суточной нормы клетчатки".

Грибы

Грибы, богатые витаминами D и B, являются отличным дополнением к осеннему меню. Их можно добавлять в салаты, супы или даже использовать вместо мяса в некоторых блюдах. По словам диетолога Дженнифер Глокнер, грибы также содержат селен, который помогает восстанавливать клетки и поддерживает работу щитовидной железы.

Цветная капуста

Этот универсальный овощ можно использовать в качестве замены многим блюдам с высоким содержанием углеводов, например риса или картофельного пюре. Миллер подчеркивает, что крестоцветные овощи, такие как цветная капуста, могут уменьшить риск развития определенных видов рака, в частности предстательной железы.

Яблоки

Осень – это сезон яблок, богатых клетчаткой и витамином С. Они не только помогают вам оставаться сытыми дольше, но и способствуют укреплению иммунитета. Яблоки следует есть с кожурой, ведь там содержится много полезных веществ.

Редис

Этот корнеплод, богатый витаминами К и кальцием, является отличным дополнением к осенним блюдам. Диетолог Натали Риццо отмечает, что редис придает блюдам приятный хрустящий вкус.

Кале

Эта лиственная зелень, богатая витамином А и С, лучше всего растет в осенние и зимние месяцы. Диетолог Малена Пердомо подчеркивает, что капуста легко выращивается даже в холодную погоду. Используйте капусту в супах или салатах, чтобы обогатить рацион полезными веществами.

Груши

Груши, хотя и сладкие, содержат всего около 100 калорий на плод и являются отличным источником витамина С и клетчатки. Они помогают снижать уровень холестерина и риск сердечных заболеваний.

Деликатный кабачок

Этот вид кабачков имеет съедобную кожуру и богат витамином А. Его можно легко приготовить, обжаривая с маслом и солью. Используйте этот кабачок в качестве гарнира для мясных или вегетарианских блюд.

Продукты, которых следует избегать осенью

Помидоры

Во внесезонный период помидоры теряют свой вкус и становятся водянистыми. По словам диетолога Алекса Альдеборга, следует выбирать консервированные помидоры или запекать свежие, чтобы сохранить их пользу.

Клубника

Осенняя клубника, выращенная в теплых регионах и привезенная издалека, теряет значительную часть питательных веществ во время транспортировки. Осенью выбирайте замороженную клубнику, которая сохраняет свои витамины лучше.

Кукуруза

Осенью кукуруза уже не такая сочная и сладкая, как летом. Лучше использовать замороженную.

Огурцы

Огурцы вне сезона становятся водянистыми и теряют свой хрустящий вкус. Лучше употреблять осенние овощи, такие как брюссельская капуста или морковь.

Арбуз

Осенью арбуз теряет свою свежесть и вкусовые качества, поскольку его выращивают вдали от мест потребления. Выбирайте осенью другие сочные фрукты, например, яблоки.

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