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Как похудеть, потребляя апельсины: влияние цитрусовых на организм человека

Диана Бондаренко
Новости медицины
1 минута
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Как похудеть, потребляя апельсины: влияние цитрусовых на организм человека

Апельсины известны своим содержанием витамина С, положительно влияющего на иммунную систему. Кроме того, эти фрукты содержат и другие питательные вещества, которые, в частности, помогают бороться с раком.

Об этом сообщили в health. Благодаря содержанию калия и фосфора потребление апельсинов может помочь предотвратить появление определенных хронических заболеваний.

Польза апельсинов:

Улучшение пищеварения

Апельсин содержит клетчатку, которая помогает в пищеварении, регулирует уровень сахара в крови и поддерживает регулярный стул.

Помощь в похудении

Клетчатка помогает снизить уровень холестерина и висцеральный жир, который увеличивает воспаление и риск хронических заболеваний (диабет второго типа, высокое кровяное давление, некоторые виды рака).

Флавоноиды, содержащиеся в апельсине, также помогают снизить жировую массу.

Поддержка иммунной системы

Витамин С поддерживает иммунную систему. Также он нужен для выработки коллагена.

Помощь в усвоении организмом железа

Витамин С помогает организму усваивать железо, позволяющее лучше использовать кислород. Недостаток железа может вызвать усталость.

Защита от хронических заболеваний

Апельсин содержит антиоксидантные, противовоспалительные, противовирусные и противомикробные свойства. Согласно исследованию, антиоксиданты помогают оградить клетки от повреждений. В то время как высокое потребление флавоноидов снижает риск депрессии.

Ниже риск появления рака

Флавоноиды в цитрусовых помогают предотвратить распространение раковых клеток.

Улучшение когнитивных функций

Согласно исследованию 2015 года высокое потребление цитрусового сока положительно влияет на когнитивные функции у пожилых людей.

Ранее OBOZ.UA рассказал о фруктах, необходимых для поддержания иммунитета.

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Проверил:Доктор медицины Анна Бродская