Как похудеть, потребляя апельсины: влияние цитрусовых на организм человека
Апельсины известны своим содержанием витамина С, положительно влияющего на иммунную систему. Кроме того, эти фрукты содержат и другие питательные вещества, которые, в частности, помогают бороться с раком.
Об этом сообщили в health. Благодаря содержанию калия и фосфора потребление апельсинов может помочь предотвратить появление определенных хронических заболеваний.
Польза апельсинов:
Улучшение пищеварения
Апельсин содержит клетчатку, которая помогает в пищеварении, регулирует уровень сахара в крови и поддерживает регулярный стул.
Помощь в похудении
Клетчатка помогает снизить уровень холестерина и висцеральный жир, который увеличивает воспаление и риск хронических заболеваний (диабет второго типа, высокое кровяное давление, некоторые виды рака).
Флавоноиды, содержащиеся в апельсине, также помогают снизить жировую массу.
Поддержка иммунной системы
Витамин С поддерживает иммунную систему. Также он нужен для выработки коллагена.
Помощь в усвоении организмом железа
Витамин С помогает организму усваивать железо, позволяющее лучше использовать кислород. Недостаток железа может вызвать усталость.
Защита от хронических заболеваний
Апельсин содержит антиоксидантные, противовоспалительные, противовирусные и противомикробные свойства. Согласно исследованию, антиоксиданты помогают оградить клетки от повреждений. В то время как высокое потребление флавоноидов снижает риск депрессии.
Ниже риск появления рака
Флавоноиды в цитрусовых помогают предотвратить распространение раковых клеток.
Улучшение когнитивных функций
Согласно исследованию 2015 года высокое потребление цитрусового сока положительно влияет на когнитивные функции у пожилых людей.
Ранее OBOZ.UA рассказал о фруктах, необходимых для поддержания иммунитета.
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