Как получить витамин D, если нет солнечного света

Важность витамина D для поддержания оптимального состояния здоровья нельзя недооценивать. Обычно наш организм синтезирует его под влиянием ультрафиолетовых лучей группы В (УФ-В) солнечного света. News Bytes рассказал о нескольких продуктах питания, которые могут помочь удовлетворить ваши потребности в витамине D.

Сыр

Как ни странно, но сыр является важным источником витамина D. Он входит в топ-5 продуктов питания, которые богаты этим веществом. Точное количество зависит от сорта сыра, но примерно 30 МЕ есть в каждом. Чтобы убедиться, что вы получаете правильную дозировку, проверьте этикетку перед покупкой.

Грибы

Как и люди, грибы могут синтезировать витамин D под влиянием ультрафиолета. Это позволяет определенным дикорастущим видам естественным образом содержать витамин D2, причем некоторые из них содержат до 2300 МЕ на 100 грамм. Однако те грибы, которые мы видим на полках, часто выращивают в темноте, что приводит к снижению уровня витамина D.

Молочные продукты

Для вегетарианцев поиск хороших источников витамина D может быть сложной задачей. Многие молочные продукты сейчас содержат его, что делает их ценными продуктами. Молоко не только снабжает организм белками, кальцием, жирами и углеводами, но и может способствовать повышению уровня витамина D.

Альтернативы для людей с непереносимостью лактозы

Если у вас непереносимость лактозы, не беспокойтесь, ведь существует множество здоровых немолочных альтернатив, обогащенных витамином D. Соевые продукты, такие как тофу, а также многочисленные фруктовые соки, такие как апельсиновый, теперь обогащены витамином D. Кроме того, некоторые крупы и овсянка быстрого приготовление также содержат это важное питательное вещество.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как снабдить организм витамином D с помощью продуктов.

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