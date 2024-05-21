Как понять, что фрукты свежие: на что обратить внимание
В здоровое и сбалансированное питание должны входить фрукты. Ведь они наполнены необходимыми питательными веществами, а именно витаминами, минералами, клетчаткой, которые улучшают здоровье и предотвращают хронические заболевания.
Об этом сообщил врач Крис Завос. Он отметил, что важно определить свежесть фруктов. В частности, все виды имеют разные признаки.
Как понять, что фрукт свежий
Для этого следует обратить внимание на:
Запах
Свежие фрукты обладают фруктовым ароматом. Если плод имеет неприятный запах или пахнет заплесневелым, он испорчен.
Текстура
Свежий фрукт должен быть твердым и гладким. Избегайте фруктов, мягкие, кашеобразные или имеющие повреждения.
Цвет
Яркий цвет свидетельствует о свежести фрукта. Фрукты с обесцвеченным, тусклым или коричневым цветом могут быть несвежими.
Стебель и листья
Если фрукты имеют стебли или листья, проверьте, свежие и зеленые. Увядшие или коричневые стебли или листья могут свидетельствовать о порче.
Вкус
Свежие фрукты должны быть сладкими, сочными и ароматными.
Список полезных фруктов
Врач отметил, что выбор фруктов зависит от личных предпочтений и потребностей. Однако он привел общий список фруктов, которые очень питательны:
- Черника.
- Яблоки.
- Бананы.
- Апельсины.
- Манго.
- Клубника.
- Ананас.
- Киви.
- Виноград.
- Гранат.
- Папайя.
- Арбуз.
- Вишня.
- Гуава.
- Ежевика.
- Грейпфрут.
- Малина.
- Хурма.
- Лимон.
- Клюква.
- Абрикосы.
- Инжир.
- Маракуя:.
- Дыня.
- Нектарины.
- Сливы.
- Мандарины.
- Крыжовник.
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