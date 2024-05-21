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Как понять, что фрукты свежие: на что обратить внимание

Диана Бондаренко
Новости медицины
1 минута
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Как понять, что фрукты свежие: на что обратить внимание

В здоровое и сбалансированное питание должны входить фрукты. Ведь они наполнены необходимыми питательными веществами, а именно витаминами, минералами, клетчаткой, которые улучшают здоровье и предотвращают хронические заболевания.

Об этом сообщил врач Крис Завос. Он отметил, что важно определить свежесть фруктов. В частности, все виды имеют разные признаки.

Как понять, что фрукт свежий

Для этого следует обратить внимание на:

Запах

Свежие фрукты обладают фруктовым ароматом. Если плод имеет неприятный запах или пахнет заплесневелым, он испорчен.

Текстура

Свежий фрукт должен быть твердым и гладким. Избегайте фруктов, мягкие, кашеобразные или имеющие повреждения.

Цвет

Яркий цвет свидетельствует о свежести фрукта. Фрукты с обесцвеченным, тусклым или коричневым цветом могут быть несвежими.

Стебель и листья

Если фрукты имеют стебли или листья, проверьте, свежие и зеленые. Увядшие или коричневые стебли или листья могут свидетельствовать о порче.

Вкус

Свежие фрукты должны быть сладкими, сочными и ароматными.

Список полезных фруктов

Врач отметил, что выбор фруктов зависит от личных предпочтений и потребностей. Однако он привел общий список фруктов, которые очень питательны:

  1. Черника.
  2. Яблоки.
  3. Бананы.
  4. Апельсины.
  5. Манго.
  6. Клубника.
  7. Ананас.
  8. Киви.
  9. Виноград.
  10. Гранат.
  11. Папайя.
  12. Арбуз.
  13. Вишня.
  14. Гуава.
  15. Ежевика.
  16. Грейпфрут.
  17. Малина.
  18. Хурма.
  19. Лимон.
  20. Клюква.
  21. Абрикосы.
  22. Инжир.
  23. Маракуя:.
  24. Дыня.
  25. Нектарины.
  26. Сливы.
  27. Мандарины.
  28. Крыжовник.

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Проверил:Доктор медицины Анна Бродская