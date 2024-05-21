Как понять, что фрукты свежие: на что обратить внимание

В здоровое и сбалансированное питание должны входить фрукты. Ведь они наполнены необходимыми питательными веществами, а именно витаминами, минералами, клетчаткой, которые улучшают здоровье и предотвращают хронические заболевания.

Об этом сообщил врач Крис Завос. Он отметил, что важно определить свежесть фруктов. В частности, все виды имеют разные признаки.

Как понять, что фрукт свежий

Для этого следует обратить внимание на:

Запах

Свежие фрукты обладают фруктовым ароматом. Если плод имеет неприятный запах или пахнет заплесневелым, он испорчен.

Текстура

Свежий фрукт должен быть твердым и гладким. Избегайте фруктов, мягкие, кашеобразные или имеющие повреждения.

Цвет

Яркий цвет свидетельствует о свежести фрукта. Фрукты с обесцвеченным, тусклым или коричневым цветом могут быть несвежими.

Стебель и листья

Если фрукты имеют стебли или листья, проверьте, свежие и зеленые. Увядшие или коричневые стебли или листья могут свидетельствовать о порче.

Вкус

Свежие фрукты должны быть сладкими, сочными и ароматными.

Список полезных фруктов

Врач отметил, что выбор фруктов зависит от личных предпочтений и потребностей. Однако он привел общий список фруктов, которые очень питательны:

Черника. Яблоки. Бананы. Апельсины. Манго. Клубника. Ананас. Киви. Виноград. Гранат. Папайя. Арбуз. Вишня. Гуава. Ежевика. Грейпфрут. Малина. Хурма. Лимон. Клюква. Абрикосы. Инжир. Маракуя:. Дыня. Нектарины. Сливы. Мандарины. Крыжовник.

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