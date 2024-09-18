Как потеря 4,5 кг может улучшить ваш сон, здоровье и мотивацию

Возможно, потеря 4,5 кг кажется незначительной, но это большое достижение, вне зависимости от того, с какого веса вы начинаете. Преимущества потери лишних килограммов универсальны для всех.

Утрата 4,5 кг может изменить человека с точки зрения медицинских показателей. По словам eatthis.com, речь идет об улучшении сна, общем самочувствии, работе организма и эмоционального состояния.

"Похудение на 4,5 кг имеет некоторое особое влияние на мотивацию, чего я не наблюдаю в других случаях. Это способствует увеличению мотивации, и люди начинают прогрессировать еще быстрее", – говорит диетолог Лиза Эллис.

Улучшение качества сна

Теряя 4,5 кг, вы начнете спать лучше, ведь уровень кортизола снижается. Это гормон стресса, понижение которого помогает контролировать желание есть сладкую и жирную пищу.

"После похудения люди лучше спят, и симптомы апноэ во сне могут облегчиться. Избыточный вес может повысить риск апноэ сна – состояние, при котором дыхательные пути блокируются во время сна. Потеря 5-10% массы тела значительно улучшает симптомы этого заболевания", – отмечает диетолог Фиорелла ДиКарло.

Снижение уровня сахара в крови

Сахарный диабет 2 типа – серьезное заболевание, повышающее риск инсультов, сердечных приступов, высокого АД, болезни почек и слепоты. Однако это можно предотвратить или даже отменить путем похудения. Потеряв 5-10% массы тела, можно снизить риск развития диабета на 58%, согласно данным Центра снижения веса при Johns Hopkins Medicine. Лиза Эллис отмечает, что после похудения на 4,5 кг у ее пациентов значительно улучшается уровень сахара в крови.

Уменьшение жира на животе

Снижение уровня сахара в крови также способствует уменьшению жира на животе. Высокий уровень сахара и диабет часто сопровождаются скоплением жира в области живота.

"Когда человек находится в состоянии постоянного стресса и имеет высокий уровень сахара в крови, его тело склонно накапливать жир в животе", – объясняет доктор Сьюзан Блум.

Улучшение пищеварения

Уменьшение веса на 4,5 кг может оказать положительное влияние на пищеварительную систему. Если раньше у вас были проблемы со стулом, они могут облегчиться. Увеличение употребления клетчатки из фруктов и овощей способствует регулярному пищеварению. "Это отличный бонус для тех, кто раньше не потреблял достаточно клетчатки", – добавляет Эллис.

Повышение мотивации

Похудение – это сложный процесс, но утрата первых 4,5 кг может стать мощным толчком к дальнейшему успеху. Снижение массы тела оказывает положительное влияние на общее самочувствие и повышает желание продолжать заниматься физическими упражнениями.

"Потеря веса делает тренировки проще и приятнее", - отмечает Эллис.

Повышение энергии

Потеря 4,5 кг оказывает положительное влияние на уровень энергии. Улучшение пищевых привычек, уменьшение употребления сахара, алкоголя и тяжелой пищи помогает почувствовать прилив сил. "Меньше сахара – это лучший сон и больше энергии. Люди чувствуют общее улучшение самочувствия и становятся счастливее", – говорит Блум.

Улучшение здоровья сердца

Похудение уменьшает нагрузку на сердце. "Потеря 4,5 кг может помочь контролировать или предотвратить повышение артериального давления у многих людей с избыточным весом", – сообщает Американская ассоциация сердца. Особенно важна потеря веса для женщин в постменопаузе, ведь это помогает предотвратить сердечные заболевания.

Уменьшение размера одежды

Потеря 4,5 кг может привести к тому, что ваша одежда может уменьшиться на размер. "После похудения на 4,5 кг ваши джинсы станут гораздо более свободными. Это значительное достижение, которое часто мотивирует людей продолжать путь к похудению", – отмечает Блум.

Здоровый уровень холестерина

Холестерин – важная часть вашего здоровья. Люди, не имеющие генетической предрасположенности к высокому уровню холестерина, могут контролировать его с помощью диеты. Уменьшение потребления жира из мяса и молочных продуктов оказывает положительное влияние на уровень холестерина.

Вы повысите свою самооценку

Можно любить свое тело независимо от его размера, но достижение поставленных целей доставляет особое удовольствие. Вы начинаете лучше относиться к себе, поскольку заботитесь о своем организме и делаете все возможное, чтобы чувствовать себя лучше.

"Если похудение было сознательным, с изменениями в питании, особенно за счет уменьшения продуктов, вызывающих воспаление, это способствует повышению энергии, улучшению настроения и самооценки", – отмечает эксперт Марселла Пик.

Ваша интимная сфера улучшится

Потеря веса оказывает положительное влияние на кровообращение, что способствует улучшению функционирования важных участков тела. Исследование журнала Translational Andrology and Urology 2016 свидетельствует, что дополнительные 4,5 килограмма могут повысить риск эректильной дисфункции. Повышенный индекс массы тела (ИМТ) провоцирует хронические воспалительные процессы, негативно сказывающиеся на мужской потенции.

Кроме того, потребление большого количества сахара, рафинированных углеводов и алкоголя способствует накоплению жира, повышая уровень эстрогена, что также вредит организму. Хотя уверенность в своей привлекательности возможна в любом теле, похудение может усилить это чувство.

Подниматься по лестнице станет легче

Потеря 4,5 килограммов ощутимо облегчит подъем по лестнице. Эллис рассказывает, что ее пациенты часто удивляются, насколько легче им двигаться после потери нескольких килограммов.

Уменьшится боль от артрита

Врачи часто рекомендуют пациентам, имеющим проблемы с суставами, похудеть. Избыточный жир производит воспалительные вещества, которые могут усугублять симптомы артрита, вызывая боль и скованность. Уменьшение веса и изменение питания помогают снизить этот процесс. Уменьшение воспаления способствует улучшению работы суставов и подвижности.

Вы продлите свою жизнь

Одним из значимых стимулов для похудения является продление жизни. Исследования Оксфордского университета показывают, что даже умеренное ожирение сокращает продолжительность жизни на несколько лет.

Улучшите фертильность

Если ваша цель родить ребенка, то потеря нескольких килограммов может значительно повысить ваши шансы на зачатие. Исследования показывают, что снижение массы тела на 5% оказывает существенное влияние на способность к зачатию. Это касается не только женщин, но и мужчин, для которых потеря веса тоже может улучшить фертильность.

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