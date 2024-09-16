Путь к рельефному животу: проверенные методы борьбы с лишним весом

Достичь плоского живота может казаться почти невозможной задачей, особенно среди многочисленных советов и программ, обещающих быстрый эффект. Однако как определить, какие из них действительно работают?

Изменение образа жизни: от качества сна до японских методов контроля аппетита может помочь вам получить рельефный живот. Несколько действенных советов, которые помогут вам на пути к идеальной форме, опубликовало издание eatthis.com.

Сон в прохладной комнате

По данным исследования, опубликованного в журнале Diabetes, охлаждение спальной комнаты может помочь снизить жир на животе. Холод активирует бурый жир, способствующий сжиганию калорий во время сна.

В ходе эксперимента участники несколько недель спали при разных температурах: нейтральной (24°C), прохладной (19°C) и теплой (27°C). Через четыре недели сна при температуре 19°C количество бурого жира почти удвоилось, что способствовало уменьшению жировых отложений.

Выключите ночники

Свет во время сна может не только ухудшить его качество, но и способствовать увеличению веса, как утверждает American Journal of Epidemiology. Спавшие в темноте люди имели на 21% меньше шансов на ожирение по сравнению с теми, кто спал с освещением.

Это подчеркивает важность полной тьмы для сна и контроля веса. Выключение ночника может стать простым, но эффективным шагом к более стройному телу.

Избегайте гаджетов перед сном

Просмотр социальных сетей перед сном может помешать похудению. По данным исследований, потеря всего 30 минут сна ежедневно увеличивает риск ожирения на 17%.

Это свидетельствует о том, что следует держать телефоны и другие гаджеты вне спальни, чтобы улучшить качество сна и облегчить процесс похудения.

Замените варенье на более здоровые варианты

Сладкие намазки, такие как джем и варенье, могут тормозить процесс похудения. Одна столовая ложка варенья содержит до 10 граммов сахара, что вызывает скачки уровня инсулина и усиливает аппетит.

Вместо варенья выберите тост с арахисовым маслом и кусочками банана или клубники. Это поможет избежать колебаний уровня сахара и контролировать голод.

Попрощайтесь с газированными напитками

Газированные напитки не имеют питательных предпочтений и могут вредить вашему здоровью. Диетолог Джина Консалво объясняет, что газированные напитки содержат вредные добавки, такие как консервант бензоат калия, который может приводить к серьезным заболеваниям.

Диетолог рекомендует отказаться от сладких напитков в пользу воды или детокс-чаев для поддержания здоровья.

Растительный белок – ваш союзник

Растительные белковые порошки могут стать отличной альтернативой молочным продуктам. Они богаты клетчаткой и помогают избежать вздутия живота. Порошки из риса и гороха являются отличными вариантами, но следует выбирать смеси, содержащие все необходимые аминокислоты.

Добавление таких порошков в рацион поможет вам чувствовать себя сытыми и энергичными в течение дня.

Практикуйте "хара хачи бу"

Японская практика "хара хачи бу", означающая "есть до 80% насыщения", может помочь вам поддерживать здоровый вес. Это поможет избежать переедания и сэкономить до 300 калорий в день.

Исследования показывают, что сигнал о насыщении поступает в мозг с задержкой, поэтому ешьте медленнее, возможно, используя японские палочки для еды.

Пишите о своих чувствах

Ведение ежедневника может помочь вам контролировать вес. 15-минутное размышление о важных для вас вещах будет способствовать похудению, тогда как писание на незначительные темы – наоборот.

Упражнение по бегу на спринте

Спринт более эффективен для сжигания жира, чем бег в стабильном темпе, объясняет тренер Дэн Робертс. Он рекомендует интервальный бег для более быстрого похудения и укрепления пресса.

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