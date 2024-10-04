Как потеря всего одного часа сна влияет на ваш организм: объяснение невролога

Специалисты отмечают, что даже незначительное нарушение режима сна оказывает существенное влияние на самочувствие на следующий день. Недосыпание может привести к серьезным последствиям для организма. Но что же происходит, если вы недоспали всего один час?

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Издание eatthis.com пообщалось с неврологом Дорси Стендиш, чтобы узнать больше о том, как потеря часа сна влияет на тело. Также она поделилась советами, которые помогут восстановить режим.

Как организм реагирует на потерю сна?

Часто, когда вы пропускаете час сна, может показаться, что это не столь большая проблема. Стендиш объясняет, что при потере этого часа у вас скапливается так называемый "сонный долг". Этот долг не исчезает сам по себе – он обладает свойством накапливаться со временем. Если вы несколько ночей подряд будете ложиться спать на 30-60 минут позже обычного, это может привести к значительному дефициту сна.

Фонд сна рекомендует взрослым спать не менее семи часов в сутки, хотя количество нужного сна может варьироваться в зависимости от индивидуальных потребностей. Важно понять, сколько именно сна вам необходимо для того, чтобы чувствовать себя бодрым и работать в полную силу.

Как подготовиться к потере сна?

Если вы знаете, что не сможете лечь спать вовремя по определенным обстоятельствам, следует заранее подготовиться. "Если вы предполагаете потерю часа сна, попробуйте лечь спать на час или больше раньше", – советует Стендиш.

Однако она отмечает, что уснуть раньше не всегда выходит, особенно если вы привыкли ложиться спать позже. Поэтому важно заранее подготовиться: ужинайте раньше, создавайте спокойную атмосферу для отдыха и постепенно готовьте организм ко сну.

Как догнать утраченный сон?

Стендиш утверждает, что дрема или дополнительный сон могут помочь компенсировать недоспавшиеся часы, однако на полное восстановление может потребоваться несколько дней. "Исследования показывают, что для возмещения одного часа потерянного сна может потребоваться до четырех дней", – добавляет она.

Чтобы восстановить силы после потери сна, короткий отдых может стать вашим лучшим союзником. Стендиш рекомендует вздремнуть 10-20 минут или практиковать методы глубокого отдыха без сна, разработанные нейробиологом Эндрю Губерманом из Стэнфордского университета. Этот метод включает в себя успокаивающие практики, такие как йога, помогающие сосредоточиться и расслабиться.

"Оба эти подхода доказали свою эффективность в восстановлении когнитивных функций и повышении уровня дофамина, что способствует релаксации", – заключает Стендиш.

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