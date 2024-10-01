Вечерние искушения: почему злаки – самый плохой перекус для вашей фигуры

Некоторые продукты могут разрушить ваши фитнес-цели, даже если с виду они безопасны. Диетолог Джулия Зумпано рассказала, что является самой плохой закуской для вечернего перекуса, если вы пытаетесь поддерживать форму.

Речь идет о двух продуктах, которые, по ее мнению, являются одними из самых плохих вариантов для перекуса перед сном. Больше об этом пишет eatthis.com.

Установите правила по времени еды

Зумпано отмечает, что важно иметь четкие рамки, когда вы едите. Она рекомендует закончить последний прием пищи не позднее 18 часов, если вы хотите достичь наилучших результатов.

Оцените свою мотивацию

Если после обеда вы испытываете тягу к еде, стоит задуматься: действительно ли вы голодны, или просто хотите чего-нибудь вкусненького? Зумпано подчеркивает, что многие люди едят не от голода, а из-за скуки, которая является одной из самых плохих причин для перекуса. Если это о вас, попробуйте заняться чем-нибудь полезным: почитайте книгу, сложите белье или сделайте короткую тренировку, которая поможет избавиться от лишнего жира.

Избегайте крахмалистых и соленых закусок

Зумпано предупреждает, что многие закуски, которые используют для удовлетворения скуки или стресса, полны калорий и жира, но бедны питательными веществами. Она также отмечает, что употребление соли может усилить желание сладкого.

Худшая закуска перед сном

По мнению Зумпано, из всех вариантов, которые могут вас соблазнить ночью, наиболее опасны злаки. Она призывает критически оценить составы таких продуктов, поскольку многие подслащены, а это означает, что сахар является главным ингредиентом. Дополнительно молоко, которое часто добавляют к злакам, увеличивает количество калорий и углеводов.

Рассмотрите альтернативы

Когда желание перекусить становится невыносимым, Зумпано советует выбрать злаки с низким содержанием сахара и высоким содержанием клетчатки. Она также предлагает контролировать порции – не больше одной чашки. Для улучшения вкуса вашей порции рекомендуется использовать натуральное несладкое молоко, например миндальное, соевое или кокосовое.

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