Как мясо индейки влияет на ваш организм: полезные преимущества для здоровья

Индейка не только вкусная, но и имеет многочисленные преимущества для здоровья. Eatthis рассказал, что происходит с нашим организмом после того, как мы съедаем порцию этой вкусности.

Белок

Индейка является хорошим источником белка: 26 г полноценного высококачественного белка на каждую порцию (85 гр.) индюшиной грудки. Наш организм нуждается в протеинах, чтобы помочь в восстановлении и развитии мышечных тканей и улучшить общие функции организма. Белки, содержащиеся в индюшатине, дают сытость, а благодаря низкому содержанию жира можно контролировать вес.

Низкое содержание жира

Мясо индейки, особенно ее комка, известно своим низким содержанием насыщенных жиров по сравнению с другими видами. Это делает его более здоровым вариантом для тех, кто хочет уменьшить количество калорий и жиров, но при этом наслаждаться едой, богатой белками.

Плотность питательных веществ

Кроме содержания белка, в индейке содержится несколько важных питательных веществ, таких как селен, цинк, витамины B6, B12 и витамин B3 (ниацин). Эти питательные вещества играют жизненно важную роль в процессах метаболизма в организме, иммунной системе, а также в общем улучшении состояния здоровья человека.

Селен

Употребляя индейку, вы получаете суточную норму селена. Например, 100 г порция индюшиной грудки содержит около 47% рекомендуемой суточной нормы потребления (RDI) селена. Он играет немаловажную роль в защите клеток от повреждений, действуя как антиоксидант и повышая иммунитет.

Ниацин

Ниацин, также называемый витамином B3, является еще одним питательным веществом, доступным в индейке. Это означает, что порция индюшиной грудки обеспечивает примерно 62% суточной нормы ниацина, который важен для восстановления ДНК, здоровья кожи и сердечно-сосудистой системы. Он показал свой потенциал в укреплении здоровья сердца и кровеносных сосудов, а также снижении риска развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Триптофан и сонливость

Наличие триптофана в индюшатине часто приводит к сонливости. Это аминокислота, способствующая выработке серотонина. Гормон мелатонин, регулирующий сон, может производиться путем превращения из серотонина.

Способствует насыщению

Белок, содержащийся в индейке, помогает вам оставаться сытым. Переваривание белков занимает больше времени, чем углеводов, следовательно, люди чувствуют себя сытыми в течение длительного времени. Когда эти белки расщепляются, высвобождаются гормоны, такие как холецистокинин (CCK) и пептид YY (PYY), сигнализирующие мозгу о сытости.

Низкое содержание натрия

В то время как свежая грудка индейки или необработанная индейка имеет низкое содержание натрия, переработанные продукты, такие как мясные деликатесы или колбаса, обычно имеют его высокий уровень. Поэтому людям, страдающим гипертонией или какими-либо другими связанными с ней проблемами с сердцем, следует очень осторожно подходить к выбору вида индейки, которую они потребляют.

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