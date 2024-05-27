Какое мясо полезно потреблять для здоровья: врач назвал примеры
Для получения достаточного количества белка и питательных веществ, человек должен потреблять мясо. Однако предпочтение нужно отдавать нежирному из-за его пользы для здоровья.
Об этом сообщил врач Крис Завос. Он подчеркнул, что нежирное мясо должно быть частью рациона, оно может улучшить общее самочувствие.
Нежирное мясо – мясо с относительно низким содержанием жира, оно считается более здоровым выбором для сбалансированного питания.
Примеры нежирного мяса
Птица без кожи:
Комки курицы и индейки без кожи – это отличные источники белка с низким содержанием жира.
Говядина:
Некоторые куски говядины естественно менее жирны, и это следует учитывать при их выборе. В частности, филе, вырезка имеют меньшую мраморность и меньшее содержание жира.
Свинина:
Следует обратить внимание на корейку или вырезку.
Дикая дичь:
Мясо дичи, такое как оленина, зубр или кролик, часто имеет низкое содержание жира и высокое содержание питательных веществ.
Рыба и морепродукты:
Большинство рыб и морепродуктов имеют низкое содержание жира. Жирная рыба – лосось, скумбрия, форель; белая рыба – щепа, тилапия.
Важно помнить, что методы приготовления и обработки могут оказывать влияние на общее содержание жира в блюде. Гриль, выпечка или приготовление на пару – это самые полезные варианты, в то время как жарка может увеличить количество жира.
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