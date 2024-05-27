Какое мясо полезно потреблять для здоровья: врач назвал примеры

Для получения достаточного количества белка и питательных веществ, человек должен потреблять мясо. Однако предпочтение нужно отдавать нежирному из-за его пользы для здоровья.

Об этом сообщил врач Крис Завос. Он подчеркнул, что нежирное мясо должно быть частью рациона, оно может улучшить общее самочувствие.

Нежирное мясо – мясо с относительно низким содержанием жира, оно считается более здоровым выбором для сбалансированного питания.

Примеры нежирного мяса

Птица без кожи:

Комки курицы и индейки без кожи – это отличные источники белка с низким содержанием жира.

Говядина:

Некоторые куски говядины естественно менее жирны, и это следует учитывать при их выборе. В частности, филе, вырезка имеют меньшую мраморность и меньшее содержание жира.

Свинина:

Следует обратить внимание на корейку или вырезку.

Дикая дичь:

Мясо дичи, такое как оленина, зубр или кролик, часто имеет низкое содержание жира и высокое содержание питательных веществ.

Рыба и морепродукты:

Большинство рыб и морепродуктов имеют низкое содержание жира. Жирная рыба – лосось, скумбрия, форель; белая рыба – щепа, тилапия.

Важно помнить, что методы приготовления и обработки могут оказывать влияние на общее содержание жира в блюде. Гриль, выпечка или приготовление на пару – это самые полезные варианты, в то время как жарка может увеличить количество жира.

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