Как правильно бегать, чтобы похудеть: советы и рекомендации

Бег - это высокоинтенсивная аэробная активность, которая способствует сжиганию калорий и улучшению обмена веществ, увеличивая количество кислорода для эффективного снижения жиров. Регулярные тренировки помогают повысить тонус мышц и создают более стройную фигуру и заметный рельеф тела.

Если вы хотите сохранить здоровье сердца и улучшить физическое состояние, вам не обойтись без такого типа тренировок. В Eat This, Not That! рассказали, как бегать правильно, чтобы получать наилучший результат этой активности.

Следуйте стратегии

Если во время бега вы не сбрасываете столько веса, сколько хотели бы, возможно, вы слишком напрягаетесь. Отдых и восстановление являются важными частями тренировочного процесса, когда тело отдыхает и становится сильнее. Кроме того, вы можете повышать интенсивность бега через короткие быстрые пробежки с ходьбой или легкими перерывами.

Правильная еда

Инвестируйте в медленные углеводы, такие как сладкий картофель, которые помогут сохранить энергию и стабилизировать уровень сахара в крови. Также капсаицин в каенском перце усиливает обмен веществ и уменьшает аппетит, что способствует снижению веса. Ежедневное употребление даже небольшого количества этого соединения способствует потере жира, особенно в зоне живота.

Здоровый перекус

После бега съешьте черный шоколад, содержащий от 70% какао. Исследователи из Калифорнийского университета обнаружили, что это может способствовать более быстрому похудению независимо от других факторов, влияющих на вес. Однако следует избегать шоколада с высоким содержанием сахара и ориентируясь на качество и содержание какао.

Сосредоточьтесь на последовательности, а не на интенсивности

Бег не должен быть медленным и длинным. Лучше отдать предпочтение легкому и частому бегу, чтобы получать большее удовольствие и поддерживать постоянный прогресс. Исследования показывают, что углеводы, потребленные в преддверии пробежки, могут повысить термогенез, что способствует сжиганию калорий.

Выберите цель

Даже если ваша главная мотивация для бега только похудение, не думайте только об этом, когда тренируетесь. Похудение не всегда доставляет такое удовлетворение, как другие простые и очевидные цели, поэтому создайте долгосрочную цель и направляйте себя на конкретные победы в беге для достижения успеха.

Двигайтесь в тишине

Бег – это момент для самопознания. Именно поэтому во время бега лучше избежать музыкального сопровождения и просто слушать все, что вас окружает. Таким образом, можно снизить уровень тревожности и почувствовать больше удовольствия от занятия. Кроме того, приобретите пульсометр и отслеживайте свои показатели во избежание переутомления.

