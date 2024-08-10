Как правильно начинать свой день: практические советы для счастливой жизни

Залогом продуктивной и счастливой жизни является правильное начало дня. Многие люди соблюдают несколько простых утренних привычек, которые помогают им оставаться в форме, быть энергичными, сосредоточенными и позитивно настроенными.

Даже выходные, обычно ассоциирующиеся с отдыхом, могут стать отличным основанием для активного дня. Небольшие изменения в утренней рутине способны значительно улучшить как физическое, так и ментальное здоровье, пишет eatthis.com.

Застилать кровать

Еще утром важно сделать первый шаг к упорядоченности, который может показаться простым, но часто оказывается непростым для многих. Как только вы проснулись, уделите несколько минут, чтобы застелить кровать.

"Это поможет избежать соблазна вернуться к нему позже. Выполнение этой задачи утром создает ощущение достижения и помогает начать день с правильной ноты", – советует тренер Кента Секи.

Избегать ежедневного взвешивания

Ежедневное взвешивание может вызвать разочарование из-за естественных колебаний веса, вызванных задержкой жидкости.

"Это может быть демотивирующим. Вес не всегда точно отражает ваше общее здоровье. Если вы заметили, что одежда стала более тесной или что набрали вес, сосредоточьтесь на положительных изменениях, таких как уменьшение потребления сахара", – отмечает профессор социологии Марика Линдгольм.

Слушать мотивационные подкасты

Используйте время на утренние гигиенические процедуры для прослушивания мотивационных подкастов. Их обычно ведут успешные, чтобы поделиться мотивацией.

Избегать утренних углеводов

Потребление значительного количества углеводов с утра может спровоцировать постоянное желание их в течение всего дня.

"Если я съем баранку на завтрак, то весь день буду хотеть углеводов. То же касается хлопьев, тостов и даже гранолы. Я выбираю яйца или протеиновые коктейли", - объясняет Мансур.

Принимать необходимые добавки

"Поливитамины, пробиотики и рыбий жир – это основные добавки, которые каждый должен принимать для поддержания здоровья. Они помогают восполнить пробелы в рационе", – рекомендует тренер Ариэль Ясеволи.

Планировать покупки заранее

Если вы еще не подготовили еду на день или неделю, быстро проверьте свой холодильник и амбар, чтобы увидеть, что у вас есть и что нужно докупить.

"Это позволит вам запланировать приготовление блюд заранее и знать, нужно ли что-нибудь приобрести дорогой домой", – рекомендует Секи.

Уменьшить употребление кофеина

Зеленый чай и матч – это мощные напитки, которые стоит употреблять утром.

"Они ускоряют метаболизм, способствуют потере веса, содержат L-теанин, который успокаивает и помогает сосредоточиться. Также эти напитки богаты антиоксидантами, которые предотвращают рак и уменьшают воспаление", - объясняет доктор Рейчел Карлтон Абрамс.

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