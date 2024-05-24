Как правильно ухаживать за лицом после чистки: что нужно знать

Процедура ухода за лицом может творить чудеса с вашей кожей, предоставляя многочисленные преимущества. Однако очень важно соблюдать определенные меры предосторожности, поскольку после процедуры ваша кожа становится чувствительной. Чтобы максимизировать эффективность ухода за лицом и избежать каких-либо потенциальных проблем с кожей, News Bytes подготовил несколько ключевых практик, которых следует избегать.

Коснение или ковыряние кожи

Крайне важно не поддаваться искушению прикасаться или ковырять прыщи или прыщики, которые могли остаться после чистки. Прикосновение к ним может распространить бактерии и повредить ваш внешний вид. Вместо этого оставьте их и проконсультируйтесь с вашим косметологом по поводу необходимого удаления во время следующего визита.

Избегайте интенсивных тренировок

Свежеобработанная кожа может отрицательно реагировать на чрезмерное потоотделение, поэтому желательно отказаться от интенсивных тренировок или посещения спортзала сразу после процедуры. Потливость может повлиять на процесс заживления. Запланируйте процедуру на выходной день, чтобы обеспечить коже наилучший уход.

Сведите к минимуму тяжелый макияж

Желательно удержаться от тяжелого макияжа в течение нескольких дней после процедуры. Поскольку ваши поры будут более открытыми, чем обычно, тяжелый макияж может забить кожу и увеличить вероятность появления микробов и высыпаний. Кроме того, убедитесь, что ваши инструменты для макияжа тщательно очищены, прежде чем использовать их на лице.

Защищайте кожу от солнца

После ухода за лицом ваша кожа становится более восприимчивой к солнечным лучам и легко обгорает. Нахождение на солнце может ускорить появление морщин, тонких линий и повысить риск развития меланомы. Чтобы минимизировать потенциальный вред, всегда наносите увлажняющий или солнцезащитный крем SPF 30 или выше после процедуры ухода за лицом.

Избегайте восковой эпиляции или бритья

Важно избегать процедуры удаления волос, таких как восковая эпиляция или бритье, сразу после процедуры ухода за лицом. Большинство процедур предусматривают отшелушивание с помощью специальных пилингов, которые удаляют ороговевшие клетки кожи и открывают свежие. Сочетание процедур эпиляции с уходом за лицом может привести к чрезмерному отшелушиванию и потенциальному ожогу обработанной кожи.

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