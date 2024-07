Как правильно выполнять упражнения на беговой дорожке, чтобы похудеть

Если вы пытаетесь сбросить ненужные килограммы, беговая дорожка может стать важным местом для тренировок. Однако у многих людей возникает вопрос о том, с какой скоростью нужно ходить на беговой дорожке, чтобы похудеть.

Опытные тренеры говорят о том, что темп зависит от человека, но общее указание состоит в том, чтобы стремиться к быстрому темпу, ускоряющему пульс и заставляющему вас потеть. В то же время, вы должны быть в состоянии поддерживать разговор, а если вы не можете, тогда ты идешь слишком быстро, говорится в материале издания Eat This Not That .

Отмечается, что во время тренировки ваш целевой темп должен составлять около 5,5 километров в час. Вы можете поддерживать этот темп от 30 минут до часа.

Сколько должно длиться тренировка на беговой дорожке, чтобы похудеть

Следует не забывать, что продолжительность занятия на беговой дорожке зависит от индивидуальных особенностей человека и его физического состояния. Специалисты говорят, что хорошей отправной точкой является не менее 30 минут непрерывной деятельности на беговой дорожке. С течением времени, по мере прогресса, вы можете продолжить тренировку до 45 минут до часа. Также важно помнить, что последовательность ваших усилий является главным, поэтому вы должны стараться выполнять не менее 150 минут умеренно интенсивных упражнений еженедельно.

Как ходьба на беговой дорожке является полезным дополнением к распорядку похудения

Занятие на беговой дорожке способствует сожжению лишних калорий, а со временем приводит к потере веса. Однако количество калорий, которые вы сжигаете, зависит от скорости вашей ходьбы и продолжительности тренировки. Еще одно преимущество тренировки на беговой дорожке – доступность. Ведь беговые дорожки легкодоступны, поскольку они есть в большинстве тренажерных залов. Это также позволяет тренироваться независимо от погоды.

Важный плюс – вы всегда можете изменить настройку вашей беговой дорожки, ведь она предоставляет широкий выбор вариантов наклона, скоростей и режимов тренировок. Кроме того, этот вид тренировок повышает ваш мышечный тонус. Это объясняется тем, что ходьба направлена на нижнюю часть тела, прежде всего на икры, бедра и ягодицы. В то же время, это также привлекает основные мышцы для стабильности и баланса.

