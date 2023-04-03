Как предотвратить обострение псориаза: советы врачей

Красивая и ухоженная кожа – цель и мечта каждого человека. На это направлен наш ежедневный уход и постоянная забота о ней. Однако иногда этого может быть мало, поскольку под влиянием различных причин могут развиваться кожные заболевания. Одним из наиболее распространенных из них является псориаз – недуг, во время которого клетки кожи размножаются в ускоренном темпе и приводят к образованию неровных красных пятен, покрытых белыми чешуйками.

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Псориаз не является заразной болезнью и не передается при прямом контакте, однако самим владельцам он может доставлять определенные неудобства и способствовать чрезмерному смущению. Издание WebMd назвало простые способы предотвращения обострения псориаза.

К сожалению, на сегодняшний день не существует методов полностью исцелиться от псориаза, однако медицине известны способы, облегчающие течение заболевания даже в тяжелых случаях. В ходе терапии главным является соблюдение назначенной специалистом схемы лечения, однако предотвратить новые проявления недуга можно и самостоятельно.

Ухаживайте за кожей

Кожа, пораженная псориазом, требует особого ухода. Старайтесь не касаться участков без лишней необходимости, а также не расчесывайте и не травмируйте пятна во время маникюра или стрижки, так как это может только усугубить течение болезни.

Для лечения кожи используйте специальные средства местной терапии, например дегтярные шампуни или успокаивающие пены для ванны.

Увлажнение кожи

Симптомы псориаза могут ухудшаться, если кожа слишком обезвоженная и сухая. Чтобы это предотвратить, регулярно увлажняйте ее маслянистыми кремами или лосьонами, удерживающими влагу внутри. Для очистки чешуек нанесите жирное средство на пятно, оберните водонепроницаемым материалом и оставьте на несколько часов, после чего аккуратно снимите и смойте.

Для регулярного увлажнения кожи следите за влажностью помещений, в которых вы проживаете или находитесь, и используйте увлажнитель при первой необходимости.

Избегайте сухой и холодной погоды

Погодные условия могут оказывать как негативное, так и положительное влияние на кожные заболевания. Так, у большинства людей холод и сухой воздух вызывают обострение симптомов псориаза, в то время как жаркая погода иногда может улучшить его течение. Проследите за реакцией кожи на те или иные климатические условия и избегайте триггеров.

Будьте осторожны с лекарством

Если вам необходимо принимать препараты для лечения другого заболевания, обсудите со своим врачом возможное влияние на псориаз и скорректируйте назначение при необходимости. Как известно, определенные вещества могут усугублять течение псориаза. К таким могут относиться литий, пропранол, хинидин и т.д.

Дозируйте влияние солнца

Солнечные лучи могут несколько замедлять рост клеток кожи, однако солнечные ожоги способны спровоцировать ухудшение псориаза и даже вызвать рак кожи. Именно поэтому наслаждаться солнечными ваннами следует дозировано и осторожно, не забывая об использовании солнцезащитного крема и возможном приеме лекарства, которое делает вашу кожу более чувствительной к ультрафиолетовому излучению.

Ведите здоровый образ жизни

Сбалансированное питание может улучшить общее здоровье. Необходимо следить, какие продукты могут ухудшать проявления псориаза и избегать их. Кроме того, чрезмерное употребление алкоголя может усугублять симптомы или даже быть угрожающим при взаимодействии с некоторыми лекарствами.

В то же время, регулярная физическая активность тоже может быть важной, поскольку лишний вес может приводить к обострению заболевания.

Избегайте стресса

Хотя это и требует дополнительного изучения, некоторые люди связывают обострение симптомов псориаза со стрессом. В любом случае эмоциональное здоровье чрезвычайно важно, поэтому попробуйте найти подходящие именно вам методы релаксации.

На сегодняшний день псориаз не полностью поддается современным методам лечения, но существуют действенные способы облегчить его течение и предотвратить обострение. Ежедневный правильный уход, здоровый образ жизни и соблюдение советов специалистов помогут вам чувствовать себя увереннее в борьбе с кожным заболеванием.

Ранее OBOZREVATEL рассказал о влиянии избыточного веса на здоровье кожи. Ученые отметили, что ожирение является фактором развития псориаза и усиливает псориатическое воспаление.