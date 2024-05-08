Как преодолеть похмелье: советы, которые помогут восстановиться после употребления алкоголя

После изнурительной рабочей недели или напряженного графика в течение нескольких дней многие хотят расслабиться и отдохнуть на выходных. И для многих эти дни не обходятся без выпивки, а иногда они могут и переусердствовать.

Это приводит к неприятному похмелью, последствия которого сохраняются в течение нескольких дней, если не принять надлежащих мер. Мы собрали для вас советы по преодолению похмелья после чрезмерного употребления алкоголя.

Пейте много воды

Употребление алкоголя в избыточном количестве может вызвать рвоту или частое мочеиспускание. Это обезвоживает организм, вызывая сильную головную боль, жажду и головокружение.

Чтобы избежать этого, пейте электролиты, поддерживающие организм в гидратированном состоянии. Соблюдайте это в течение дня, чтобы избежать обезвоживания и ощущения раздражительности. Кроме того, эксперты считают, что питье стакана воды после каждого напитка помогает.

Съешьте плотный завтрак

Известно, что алкоголь вызывает колебания уровня сахара в крови. Это приводит к чрезмерному потоотделению, тошноте и головным болям. Хотя пополнение запаса электролитов полезно, потребление качественной пищи на следующее утро также имеет большое значение.

Позавтракайте питательным завтраком, например, тостом из цельнозернового хлеба, фруктами и двумя яйцами или богатым овощами омлетом, чтобы противодействовать эффекту похмелья.

Попробуйте эти дополнительные средства, чтобы уменьшить похмелье

Имбирь имеет разные преимущества для здоровья. Он также эффективен в борьбе с расстройством пищеварения. Кроме того, исследование показало, что имбирь с коричневым сахаром и экстрактом мандарина помогает облегчить симптомы тошноты, диареи и рвоты.

Полноценный сон является средством избавления от похмелья. Отдыхайте достаточно, чтобы избежать этих симптомов. Впрочем, лучше избегать чрезмерного употребления алкоголя.

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