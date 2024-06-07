Как преодолеть сахарную зависимость: признаки и методы борьбы

Десерты и сладости вызывают сильную зависимость и кроме своего замечательного вкуса, не приносят организму достаточно пользы и питательных веществ. Зависимость от сахара является достаточно распространенной проблемой, с которой трудно бороться и которая может привести к различным проблемам со здоровьем, начиная от ожирения и заканчивая сахарным диабетом.

Всемирная организация здравоохранения рекомендует употреблять до 5-10 чайных ложек сахара, который может содержаться в различных продуктах и напитках, которые вы будете употреблять в сутки. Как понять, что у вас есть зависимость и какие ее симптомы, узнав в OBOZ.UA.

Углеводы

Углеводы, особенно рафинированные, стоит полностью исключить из рациона. Чтобы это сделать, надо отказаться от пиццы, белого риса и сухих завтраков, заменив их на коричневый рис, зеленые овощи и картофель.

Вздутие после еды

Для вздутия есть много причин, однако такой процесс в организме обычно происходит в результате брожения сахара. Избыточное количество сахара нарушает баланс пищеварительной системы и приводит к образованию вредных бактерий в кишечнике, что ведет к вздутию живота.

Постоянное чувство голода

Если приступы голода ощущаются каждые 2-3 часа, то это свидетельствует о зависимости от сахара. В таких случаях лучше выпить зеленый чай и съесть орехи, такие как миндаль, чтобы утолить голод.

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