Как превратить тренировку в удовольствие: советы от фитнес-экспертов

Большинство людей негативно относятся к спорту, поскольку воспринимают его как наказание за свои вредные привычки. "Люди часто используют тренировки для "решения" последствий переедания или злоупотребления алкоголем, что лишь ухудшает их отношение к спорту", – говорит тренер Дженни Джаукиан.

Специалисты по фитнесу советуют изменить свое отношение к физическим упражнениям. О том, как справиться с нежеланием тренироваться, эксперты рассказали изданию eatthis.com.

Однако, давайте признаем: превратить физические упражнения в настоящее удовольствие – это не так просто, как кажется. Реальность такова: тренировки всегда будут вызовом, особенно в условиях современной жизни, полной стрессов, работы и других обязательств.

Чтобы сделать занятия спортом менее напряженными, первый шаг – признать, что испытывать трудности во время тренировок вполне нормально. Следующий шаг – быть добрее к себе. Научные исследования показывают, что отношение к задачам часто является причиной откладывания их на потом. Следует найти активность, которая вам нравится, и попробовать ее несколько раз. А теперь воспользуйтесь некоторыми секретными советами от специалистов, чтобы сделать физические упражнения более приятными.

Правда о первых 8 минутах

Тренер Стив Стоунхаус советует просто принять тот факт, что "первые 8 минут" любого бега будут трудными. Первые минуты тренировки могут казаться ужасающими, но после того, как вы преодолеете этот этап, эндорфины начинают работать, и вы чувствуете себя гораздо лучше.

Не торопитесь с выбором упражнений

Жанетт ДеПати, автор книги "The Fat Chick Works Out!", советует не привязываться к любому упражнению. Вместо этого стоит найти именно то занятие, которое доставляет вам удовольствие. Это может быть не только бег или плавание, но и танцы, йога, пилатес или даже танго.

Сила саморазговора

Хотя это может показаться банальным, самовнушение действительно работает. Исследования показывают, что положительная внутренняя мотивация увеличивает выносливость. Перевод самоговора на второе лицо ("Ты сможешь!") помогает добиться лучших результатов.

Тренировка с другом

Если вам не хватает мотивации, найдите товарища для общих занятий спортом. Это не только сделает тренировки более приятными, но и поможет вам быть более ответственным перед своим графиком.

Поделитесь своим прогрессом

Эксперты советуют публиковать свои успехи в социальных сетях – это дополнительно мотивирует вас добиваться новых целей.

Помните о больших целях

Связь между физическими упражнениями и вашими глобальными жизненными целями поможет сохранить мотивацию. Фитнесс не только укрепляет тело, но и улучшает самочувствие и повышает уверенность.

Вознаграждайте себя

Мотивируйте себя маленькими наградами за достижение целей. Это может быть новая одежда или желанная пара обуви.

Практируйте благодарность

Напоминайте себе о том, что возможность двигаться – это не наказание, а дар, за который следует быть благодарным.

Найдите тренировку, которая соответствует вашему характеру

"Некоторые люди любят тренироваться в группах, другие – самостоятельно. Выберите тот формат, который лучше подходит для вас, чтобы получать удовольствие от процесса", - советует эксперт Пол Джонсон.

Выберите короткие, но эффективные тренировки

Если вам не нравится тренироваться долго, попробуйте интервальные тренировки (ВIIT), позволяющие добиваться высоких результатов за короткое время.

Запомните: главное – это последовательность. Следуя этим советам, вы сможете сделать физические упражнения не только полезными, но и приятными!

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