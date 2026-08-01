Как приготовить сочный стейк на гриле: советы, которые изменят ваш подход к жарке

Стейк на гриле кажется простым блюдом, но добиться идеального результата удается далеко не каждому. Чтобы мясо осталось сочным, нежным и приобрело аппетитную корочку, важно учитывать немало нюансов ещё до начала приготовления.

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Опытные кулинарные эксперты поделились советами, которые помогут правильно выбрать мясо, подготовить гриль и определить оптимальную степень прожарки. Соблюдение этих рекомендаций от eatthis.com позволит приготовить стейк ресторанного качества даже в домашних условиях.

Многие любители стейков спорят, какой гриль обеспечивает лучший результат – угольный или газовый. По мнению кулинарного эксперта Макса Туччи, оба варианта позволяют приготовить сочное и вкусное мясо, а окончательный выбор зависит от личных предпочтений.

"Я пользуюсь обоими типами грилей и выбираю их в зависимости от ситуации. Если нужно быстро приготовить ужин, использую газовый гриль: он быстро нагревается и легко выключается. А когда собираются гости и само приготовление становится частью отдыха, отдаю предпочтение угольному грилю", – рассказывает шеф-повар Майкл Сенич.

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Туччи объясняет, что газовый гриль станет хорошим выбором для тех, кто ценит простоту использования, точный контроль температуры и равномерный нагрев. Если же главными преимуществами являются насыщенный аромат дыма, очень высокая температура и выраженная корочка, тогда стоит выбрать угольный вариант.

По словам экспертов, между двумя видами грилей существуют важные различия, которые влияют на вкус и процесс приготовления.

Преимущества угольного гриля

Более насыщенный вкус. "Уголь придает мясу более глубокий аромат, особенно если использовать различные виды ароматизированного древесного угля. Именно дым создает особый вкусовой профиль, который многие считают непревзойденным", – отмечает шеф-повар Сенич.

Более высокая температура. Угольные грили способны сильнее нагреваться, что помогает быстро сформировать румяную хрустящую корочку.

Более яркая обжарка. Такие грили обычно оставляют более выраженные следы обжарки, которые нравятся многим ценителям стейков.

Больше времени на подготовку. "Нужно примерно 20–30 минут или даже больше, чтобы уголь достаточно разгорелся", – объясняет Сенич. Кроме того, использование древесного угля может обойтись дороже, чем газа.

Преимущества газового гриля

Максимальное удобство. "Газовые грили легко запускать, а температуру можно очень точно регулировать", – говорит Туччи.

Равномерное распределение тепла. Благодаря этому стейк прожаривается более равномерно по всей толщине и сохраняет сочность.

Красивая корочка. Хотя газовый гриль не обеспечивает столь выраженного дымного привкуса, он всё равно позволяет получить аппетитную поджаренную поверхность, которую Туччи называет одним из главных преимуществ правильно приготовленного стейка.

Какая температура является оптимальной?

Шеф-повар Сенич рекомендует поддерживать в зоне обжаривания температуру примерно 290–345 °C. По его словам, именно такой сильный жар помогает быстро обжарить поверхность мяса и получить красивый рисунок от решетки.

Макс Туччи также советует ориентироваться на толщину стейка. Для толстых кусков лучше всего разогреть гриль до 230–260 °C.

"Жарка при высокой температуре помогает образовать аппетитную корочку снаружи, сохраняя внутри сочность и нежность", – говорит эксперт.

Для более тонких стейков подойдет температура 190–230 °C, которая обеспечивает более равномерное приготовление.

Еще один эффективный способ – использовать две температурные зоны. "Сначала обжарьте стейк несколько минут над сильным огнем с обеих сторон, а затем переместите его в менее горячую часть гриля, чтобы довести до желаемой степени готовности", – объясняет Туччи.

По его словам, эта техника требует некоторой практики, но позволяет добиться профессионального результата без риска пересушить мясо.

Как добиться желаемой степени прожарки стейка?

Независимо от того, нравится ли вам стейк с минимальной прожаркой, средней или полностью готовый, достичь нужного результата помогут правильная температура и контроль времени.

Для стейка с минимальной прожаркой (около 49–54 °C) Макс Туччи рекомендует хорошо разогреть гриль, приправить мясо солью и перцем, слегка смазать его маслом и обжарить примерно по 2–3 минуты с каждой стороны. Переворачивать стейк желательно только один раз, чтобы образовалась аппетитная корочка. "Используйте термометр для мяса, чтобы проверить внутреннюю температуру стейка", – советует эксперт.

Если вы предпочитаете прожарку medium-rare (примерно 54–57 °C), придерживайтесь той же техники, но оставьте стейк на гриле еще на 1–2 минуты с каждой стороны.

Для степени прожарки medium (60–64 °C) после обжарки мясо нужно готовить ещё примерно 2–3 минуты с каждой стороны. "Не забывайте проверять внутреннюю температуру с помощью термометра", – подчеркивает Туччи.

Что касается полностью прожаренного стейка, кулинарный эксперт высказывается довольно категорично.

"Честно говоря, у меня нет ни одного совета по поводу хорошо прожаренного стейка. Мой отец всегда учил, что настоящий стейк не должен быть прожарен сильнее средней степени. Именно такую традицию мы соблюдали в семье", – говорит Туччи.

Впрочем, шеф-повар Сенич отмечает, что у всех разные вкусы. Если вы любите более прожаренное мясо, он советует после образования корочки уменьшить нагрев или переместить стейк в менее горячую часть гриля.

"Так температура внутри мяса будет повышаться постепенно, и стейк получится хорошо прожаренным, но не пересушенным", – объясняет он.

Как понять, что стейк готов?

Самый надежный способ определить готовность мяса – воспользоваться термометром с мгновенным измерением температуры.

"Такой термометр должен быть на кухне у каждого домашнего повара. Он пригодится не только для стейков, но и для многих других блюд, где важно точно контролировать температуру", – говорит шеф-повар Сенич.

Вместе с тем по мере накопления опыта необходимость постоянно пользоваться термометром уменьшается.

"Чем больше стейков вы приготовите, тем лучше научитесь определять степень готовности по упругости мяса. Практика действительно делает мастера", – отмечает Сенич.

Почему после приготовления на гриле нужно дать стейку отдохнуть?

После снятия с гриля не стоит сразу нарезать мясо. По словам Туччи, короткий отдых помогает сохранить сочность.

"Во время приготовления соки концентрируются ближе к центру куска. Если дать стейку немного полежать, они равномерно распределятся по всему мясу, сделав его нежнее и сочнее. Кроме того, температура внутри выравнивается, поэтому стейк прогревается более равномерно", – объясняет эксперт.

В заключение Туччи советует не забывать получать удовольствие от самого процесса.

"Готовьте на гриле с удовольствием. Это не только способ приготовить еду, но и прекрасная возможность провести время в хорошем настроении. Если вкладывать в процесс душу, результат всегда будет лучше", – подытоживает эксперт.

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