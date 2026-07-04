Какое мясо считается одним из самых питательных: почему не стоит недооценивать субпродукты

Субпродукты часто остаются без внимания, хотя по содержанию питательных веществ они могут превосходить обычное мясо. Они содержат большое количество витаминов, минералов и полноценного белка, необходимых для нормальной работы организма.

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Эксперты отмечают, что регулярное, но умеренное употребление таких продуктов может принести пользу здоровью. В то же время из-за высокого содержания холестерина включать их в рацион следует в разумных количествах, пишет express.co.

Чаще всего в пищу используют субпродукты крупного рогатого скота, свиней, овец, коз, кур и уток. Они богаты железом, магнием, селеном, цинком, а также жирорастворимыми витаминами A, D, E и K.

Некоторые из этих питательных веществ помогают организму бороться с действием свободных радикалов, поддерживают нормальный уровень гемоглобина, укрепляют иммунную систему и способствуют быстрому заживлению тканей. Кроме того, субпродукты обеспечивают организм полноценным белком.

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По питательной ценности они входят в перечень продуктов, которые часто ставят в один ряд с тёмно-зелёными листовыми овощами, рыбой, моллюсками и яйцами.

Эксперты объясняют: "Пищевая ценность мяса и субпродуктов несколько варьируется в зависимости от источника животного происхождения и типа органа. Но большинство органов чрезвычайно питательны. На самом деле, большинство из них обладают большей питательной ценностью, чем мышечное мясо. Они особенно богаты витаминами группы В, такими как витамин B12 и фолат. Они также богаты минералами, включая железо, магний, селен и цинк, а также важными жирорастворимыми витаминами, такими как витамины A, D, E и K. Кроме того, субпродукты являются отличным источником белка. Более того, животный белок обеспечивает все девять незаменимых аминокислот, необходимых вашему организму для эффективного функционирования".

В то же время врачи подчеркивают, что субпродукты нужно употреблять в умеренных количествах. По сравнению с постным мясом они содержат значительно больше холестерина.

Так, в 100 граммах вареного говяжьего мозга содержится примерно 2000 миллиграммов холестерина. В таком же количестве почек его около 716 миллиграммов, а в печени – примерно 381 миллиграмм. Для сравнения: рекомендуемая суточная норма потребления холестерина составляет около 300 миллиграммов.

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