Почему после употребления ветчины появляются отеки: диетологи объяснили главную опасность этого продукта

Шинка издавна считается одним из самых популярных мясных продуктов, особенно во время праздничных застолий. Она снабжает организм белком и быстро утоляет голод, однако имеет и свои недостатки.

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Диетологи предупреждают, что из-за высокого содержания соли чрезмерное употребление ветчины может негативно сказаться на здоровье. Эксперты объяснили eatthis.com, какой побочный эффект возникает чаще всего и как снизить риск его возникновения.

Ветчина обладает выраженным вкусом и обеспечивает организм достаточным количеством белка. Впрочем, именно насыщенный вкус во многом объясняется высоким содержанием соли. В процессе засолки мясо накапливает значительное количество натрия. В порции весом около 85 граммов содержится примерно 830 мг натрия. Для сравнения: взрослым рекомендуется потреблять не более 2300 мг натрия в сутки, то есть всего одна порция ветчины обеспечивает более трети максимально рекомендуемой суточной нормы.

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Именно избыток натрия может приводить к задержке жидкости. Из-за этого некоторые люди замечают отечность рук, ног или лодыжек после такого приема пищи. Иногда даже становится труднее снять обручальное кольцо или другие украшения. В большинстве случаев организм постепенно выводит лишнюю соль в течение следующих нескольких часов, и неприятные симптомы проходят.

Однако для людей с определенными хроническими заболеваниями такая реакция может быть значительно опаснее. В частности, чрезмерное потребление натрия может усилить задержку жидкости при повышенном артериальном давлении. Это увеличивает нагрузку на сосуды и повышает риск развития сердечного приступа и инсульта. Кроме того, большое количество соли способствует потере кальция из костной ткани, а при длительном злоупотреблении солеными продуктами это может негативно сказаться на здоровье костей.

Хотя для большинства людей последствия ограничиваются лишь временной отечностью, эксперты советуют контролировать общее потребление натрия. Если в вашем меню есть ветчина или другие соленые продукты, стоит сочетать их с гарнирами, содержащими минимум соли, а также добавлять больше овощей и фруктов, богатых калием. Этот минерал помогает поддерживать баланс натрия в организме.

Не менее важно пить достаточное количество воды, ведь она способствует выведению избытка натрия. Также стоит помнить об умеренности: даже если ветчина входит в ежедневное меню, лучше ограничиться небольшой порцией, чтобы не перегружать организм избытком соли.

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