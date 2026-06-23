Почему врачи советуют реже есть бекон: ответ вас удивит

Бекон давно стал одним из самых популярных продуктов для завтрака благодаря своему насыщенному вкусу и аппетитному аромату. Однако в последние годы ученые все чаще обращают внимание на возможные риски, связанные с его регулярным употреблением.

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Исследования показывают, что переработанное мясо может влиять на здоровье в большей степени, чем считалось ранее. Эксперты объяснили eatthis.com, почему не стоит увлекаться беконом и как его присутствие в рационе может сказаться на организме.

Почему бекон считают потенциально опасным?

В 2015 году Всемирная организация здравоохранения отнесла бекон и другие виды переработанного мяса – в частности, ветчину, салями и сосиски – к канцерогенам первой группы. Это означает, что существуют убедительные научные доказательства связи между их регулярным употреблением и повышенным риском развития рака.

Основанием для такого решения стали результаты анализа более 400 научных исследований, в которых изучались данные сотен тысяч людей. По оценкам экспертов, ежедневное употребление 50 граммов переработанного мяса – примерно двух ломтиков бекона – может увеличить риск колоректального рака на 18%.

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Одной из причин для беспокойства является содержание нитритов и нитратов, которые используются в качестве консервантов. При приготовлении пищи при высоких температурах эти вещества могут превращаться в нитрозамины – соединения, обладающие канцерогенными свойствами.

В то же время специалисты подчеркивают: включение бекона в список канцерогенов не означает, что он представляет такой же риск, как, например, курение. По оценкам исследователей, высокий уровень потребления переработанного мяса связывают примерно с 34 тысячами смертей от рака ежегодно в мире, тогда как табачный дым вызывает около одного миллиона таких случаев.

Врач и ученый Уильям Ли отмечает: "Я хотел бы, чтобы люди сократили потребление переработанного мяса. Преобладающие данные свидетельствуют о том, что чрезмерное потребление красного и переработанного мяса создает дополнительную нагрузку на здоровье".

Следует учитывать, что исследования, на которые опирались эксперты, выявили прежде всего статистическую связь между большим потреблением переработанного мяса и риском рака, а не прямой причинно-следственный эффект.

Некоторые специалисты обращают внимание на то, что люди, часто употребляющие много переработанного мяса, могут также иметь другие особенности образа жизни, влияющие на здоровье. Например, они могут потреблять больше сахара, рафинированных продуктов и меньше овощей и фруктов.

Врач Марк Хайман считает, что именно качество мясных продуктов имеет большое значение. По его словам, "если вы решили есть мясо, самым важным фактором является его качество". Он также подчеркивает, что чрезмерное увлечение переработанными мясными продуктами может негативно сказываться на здоровье.

Главное правило – умеренность

Диетолог Яна Моурер убеждена, что ни один продукт сам по себе не делает рацион нездоровым. "Моя философия заключается в том, что любая еда может быть частью здорового питания", – говорит она.

По мнению эксперта, проблема возникает тогда, когда человек начинает слишком часто выбирать красное и переработанное мясо, вытесняя из меню другие важные продукты. Прежде всего это касается овощей, фруктов и цельнозерновых продуктов, которые являются источником клетчатки.

"Рацион, богатый клетчаткой, поддерживает здоровье кишечника, способствует его нормальной работе и обеспечивает организм необходимыми витаминами и питательными веществами", – объясняет Моурер.

Специалисты советуют не делать бекон основой ежедневного меню. Если употреблять его изредка и сочетать с большим количеством овощей, фруктов и минимально обработанных продуктов, риски для здоровья могут быть значительно ниже. Именно поэтому ключевым принципом остается умеренность и сбалансированный рацион.

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