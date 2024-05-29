Как приготовить ужин за 20 минут: техника, которая придет на помощь

Eatthis рассказал о некоторых из лучших кухонных гаджетов, доступных сегодня на рынке, которые помогут вам приготовить еду на семейный стол за двадцать минут. Не беспокойтесь, ведь эти устройства просты в использовании и удобны во время приготовления ужина.

Микроволновая печь

Классическая микроволновка и сегодня остается незаменимым помощником у занятых хозяек. Она эффективно готовит овощи на пару и легко разогревает замороженные продукты. Более того, она также освобождает ваши руки, позволяя сосредоточиться на других частях трапезы.

Прибор для приготовления кесадильи

Как ни странно, но устройство для приготовления кесадильи может превратить всю вашу вечернюю трапезу в менее чем 20-минутное дело. Простые ингредиенты, такие как сыр, фасоль, кукуруза, помидоры требуют минимальной подготовки, и вы мгновенно получите сбалансированную еду.

Скороварка

Скороварка – это абсолютно необходимый прибор для быстрого и легкого приготовления блюд! Положите туда сырые ингредиенты, такие как курица, рис и овощи, и еда будет готова в кратчайшие сроки. В ней можно готовить разнообразные блюда – от супов и тушеного мяса до риса на пару или даже жаркого.

Электрический слайсер

Многие люди не любят нарезать овощи, потому что это часто становится утомительным делом, в результате чего свежие продукты скапливаются в наших холодильниках неиспользованными. Экономьте свое время и сократите кухонную работу, инвестируя в электрический измельчитель. Слайсеры и измельчители являются важными инструментами экономии времени.

Погружной блендер

Универсальный погружной блендер заслуживает большего внимания благодаря своим разнообразным функциям на кухне. Он делает смешивание, пенообразование и взбивание легким и быстрым. Погружные блендеры особенно полезны при приготовлении и пюрировании супов на основе овощей, таких как суп из черной фасоли, минестроне или суп из кабачков.

Фритюрница

Фритюрщицы используют циркуляцию горячего воздуха для сокращения времени предварительного разогрева, а следовательно, быстрого нагревания пищи. Таким образом ваш процесс приготовления упрощается, обеспечивая при этом вкусные и питательные результаты.

Горшок

Классический горшок остается бесценным кухонным прибором. Время, необходимое для приготовления блюд в нем, может быть длиннее по сравнению с другими вариантами, но вы тратите всего несколько минут, готовя их собственноручно. Медленное обжаривание придает блюдам, приготовленным в горшке насыщенный вкус.

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