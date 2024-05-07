Как привести фигуру в порядок: 4 упражнения, которые быстро помогут избавиться от жира на бедрах

Жировые отложения в области бедер – распространенная проблема, особенно для женщин. Приведя их в тонус и укрепив, вы сделаете себя более быстрым и гибким.

Хотя точечное уменьшение жировых отложений невозможно, существуют определенные упражнения предназначенные для укрепления бедер. В этой статье OBOZ. UA предлагает 5 таких заданий для приведения в порядок этой части нижних конечностей.

Бег по лестнице задействует все мышцы

Бег – отличная кардиотренировка, прорабатывающая мышцы ног и сжигающая калории.

Когда вы бежите вверх и вниз по лестнице, мышцы бедер получают еще больше нагрузки.

Совет: Начните с "забегов" на 15 минут. По мере продвижения вперед, увеличивайте время и темп.

Ходьба по песку создает дополнительную нагрузку на бедра

Если вы живете рядом с пляжем, то у вас есть все шансы, получить идеально подтянутые бедра. Дополнительное напряжение и давление при ходьбе по песку ведет к укреплению их мышц.

Совет: Начните с ходьбы по песку в течение 20 минут в день. Увеличивайте время и наращивайте темп, постепенно переходя на бег.

Тренировки с отягощением для сильных ног

Тренировки с отягощением хорошо укрепляют и тонизируют ноги и бедра. Это упражнения для нижней части тела – выпады, приседания сумо и приседания у стены.

Следите за количеством повторений (не менее 15 повторений за сет) по три раунда для каждого упражнения.

Проработка внутренней поверхности бедер

Большинство упражнений для бедер не нацелены конкретно на внутреннюю область. Однако "ходьба утконоса" отлично прорабатывает внутреннюю часть бедер и ягодицы для придания им тонуса.

Еще один эффективный способ укрепить бедра — выполнять становую тягу на одной ноге на мяче Босу, поскольку она прорабатывает малые мышцы бедер и быстро их напрягает.

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