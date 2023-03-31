Как проверить, какие лекарства в Украине теперь продают по рецепту: подробная инструкция

Теперь украинцам на большинство популярных лекарств необходимо будет получить е-рецепты. Уже с 1 апреля вводят электронные рецепты на около 60% препаратов.

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В Минздраве отметили, что расширения перечня рецептурных препаратов не произошло, просто все лекарства, которые и раньше должны были отпускаться по рецепту, можно приобрести, воспользовавшись е-рецептом. Как проверить, какие лекарства в Украине теперь продают по рецепту, разбирался OBOZREVATEL.

Для каких лекарств требуется рецепт

Рецептурные лекарства продают исключительно по назначению врача. Это, в частности:

Препараты-антибиотики

Противосудорожные противоэпилептические средства

Гормональные препараты

Противозачаточные препараты

Препараты от давления

Препараты от болезней сердца

Некоторые виды антигельмитных препаратов

Некоторые таблетки от аллергии

Нейролептики

Успокаивающие препараты

Стероидные средства

Некоторые лекарства от боли

Некоторые лекарства от кашля

Например, "магникор", "каптоприл", "бисопролол", "диакарб" или "кардиомагнил" будут отпускаться исключительно по рецепту.

Анальгин, нимесил и их аналоги также нельзя будет купить в свободном доступе.

Что касается препаратов от кашля, то "мукалтин", АЦЦ, растительные сиропы будут продавать в свободном доступе. Рецепт необходим на лекарства, содержащие кодеин и сальбутамол (используют преимущественно для ингаляций).

Гормональные препараты – "постинор", "L-тироксин", "момедерм", "фенистил" не продадут без рецепта.

Лекарства от аллергии в большинстве и дальше будут свободно продаваться, за исключением "супрастина" и "дексаметазона".

Некоторые лекарства могут казаться безопасными, но их применение несет высокий риск. Неправильное применение или самолечение может привести к тяжелым побочным эффектам.

Как узнать, нужен ли рецепт на лекарства

В инструкции всех лекарств указывается медицинское применение и условия продажи.

Также исчерпывающую информацию можно получить на сайте Государственного реестра лекарственных средств Украины. Воспользоваться поиском очень просто.

Введите в поисковой строке международное название препарата (т.е. действующее вещество). В крайней левой колонке таблицы откройте регистрационное удостоверение лекарства. Открыв профиль лекарственного средства, найдите подпункт "условия отпуска". Проверьте, указано ли там "по рецепту".

Если рецептурное лекарство нужно принимать постоянно

Людям, принимающим рецептурное лекарство на постоянной основе, не нужно будет каждый раз для получения рецепта обращаться к врачу. Если лечение является длительным или у вас есть хронические болезни, повторный е-рецепт также можно получить дистанционно.

В системе должен быть зафиксирован ваш диагноз и назначение лекарства.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что в Украине установили новые цены на лекарства.

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