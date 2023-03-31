Как проверить, какие лекарства в Украине теперь продают по рецепту: подробная инструкция
Теперь украинцам на большинство популярных лекарств необходимо будет получить е-рецепты. Уже с 1 апреля вводят электронные рецепты на около 60% препаратов.
В Минздраве отметили, что расширения перечня рецептурных препаратов не произошло, просто все лекарства, которые и раньше должны были отпускаться по рецепту, можно приобрести, воспользовавшись е-рецептом. Как проверить, какие лекарства в Украине теперь продают по рецепту, разбирался OBOZREVATEL.
Для каких лекарств требуется рецепт
Рецептурные лекарства продают исключительно по назначению врача. Это, в частности:
- Препараты-антибиотики
- Противосудорожные противоэпилептические средства
- Гормональные препараты
- Противозачаточные препараты
- Препараты от давления
- Препараты от болезней сердца
- Некоторые виды антигельмитных препаратов
- Некоторые таблетки от аллергии
- Нейролептики
- Успокаивающие препараты
- Стероидные средства
- Некоторые лекарства от боли
- Некоторые лекарства от кашля
Например, "магникор", "каптоприл", "бисопролол", "диакарб" или "кардиомагнил" будут отпускаться исключительно по рецепту.
Анальгин, нимесил и их аналоги также нельзя будет купить в свободном доступе.
Что касается препаратов от кашля, то "мукалтин", АЦЦ, растительные сиропы будут продавать в свободном доступе. Рецепт необходим на лекарства, содержащие кодеин и сальбутамол (используют преимущественно для ингаляций).
Гормональные препараты – "постинор", "L-тироксин", "момедерм", "фенистил" не продадут без рецепта.
Лекарства от аллергии в большинстве и дальше будут свободно продаваться, за исключением "супрастина" и "дексаметазона".
Некоторые лекарства могут казаться безопасными, но их применение несет высокий риск. Неправильное применение или самолечение может привести к тяжелым побочным эффектам.
Как узнать, нужен ли рецепт на лекарства
В инструкции всех лекарств указывается медицинское применение и условия продажи.
Также исчерпывающую информацию можно получить на сайте Государственного реестра лекарственных средств Украины. Воспользоваться поиском очень просто.
- Введите в поисковой строке международное название препарата (т.е. действующее вещество).
- В крайней левой колонке таблицы откройте регистрационное удостоверение лекарства.
- Открыв профиль лекарственного средства, найдите подпункт "условия отпуска".
- Проверьте, указано ли там "по рецепту".
Если рецептурное лекарство нужно принимать постоянно
Людям, принимающим рецептурное лекарство на постоянной основе, не нужно будет каждый раз для получения рецепта обращаться к врачу. Если лечение является длительным или у вас есть хронические болезни, повторный е-рецепт также можно получить дистанционно.
В системе должен быть зафиксирован ваш диагноз и назначение лекарства.
Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что в Украине установили новые цены на лекарства.
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