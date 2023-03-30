С апреля рецептурные лекарство будут продавать в аптеках по электронному рецепту – Минздрав

С апреля рецепт потребуется на все средства для снижения артериального давления, для лечения сердечных болезней, гормональных препаратов и некоторых популярных обезболивающих. Их можно будет получить в аптеке не только по бумажному, но и по электронному рецепту.

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Об этом сообщили в Минздраве Украины и разъяснили, какие лекарства являются рецептурными.

"Минздрав не расширяет перечень рецептурных лекарств и не делает все лекарственные средства рецептурными. То есть все те лекарства, которые и раньше подлежали отпуску по рецепту врача, с апреля можно будет получить, воспользовавшись электронным рецептом", – отметили в ведомстве.

К рецептурным лекарствам относятся средства, подлежащие отпуску исключительно по назначению врача и назначаются на специальных рецептурных бланках.

По информации Минздрава, в этот перечень в частности входят:

антибиотики;

противосудорожные средства;

гормональные препараты (в том числе и противозачаточные);

препараты для лечения АД;

препараты для лечения сердечных заболеваний;

некоторые антигельминтные препараты;

некоторые антигистаминные средства;

кроворазжижающие препараты;

антидепрессанты, нейролептики и релаксанты;

стероидные лекарственные средства;

некоторые лекарства против боли, кашля и успокаивающие.

Чтобы узнать, является ли конкретное лекарственное средство рецептурным, достаточно проверить инструкцию к нему, есть ли там указание "По рецепту".

Если вы принимаете рецептурный лекарственный препарат на регулярной основе, то безусловным преимуществом е-рецепта станет то, что в отличие от бумажного вам не нужно каждый раз обращаться к врачу на прием для того, чтобы получить рецепт на лекарства. Это можно будет сделать дистанционно.

Для этого в системе обязательно должен быть зафиксирован диагноз и первое назначение вашего врача. После этого назначения лекарства всегда будут доступны в смартфоне.

Следовательно, важно заранее проверить инструкцию лекарственных средств, которые вы употребляете, и в случае если они рецептурные – позаботиться о получении соответствующего рецепта у врача в апреле для того, чтобы в дальнейшем удобно и беспрепятственно приобрести лекарства в аптеке.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине установили новые цены на лекарства. По сравнению с прошлым годом, цены выросли на 20,2%.

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