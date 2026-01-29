Как прожить более 100 лет: простые пищевые привычки самого старого человека

Долголетие давно интересует ученых, ведь все больше людей стремятся сохранить здоровье и активность в почтенном возрасте. Новые исследования показывают, что ключ к долгой жизни может крыться не в сложных диетах, а в ежедневных пищевых привычках.

Ученые обратили внимание на рацион самого старого человека в мире, чтобы выяснить, какие продукты могли повлиять на его исключительную продолжительность жизни. Особое внимание специалистов привлекла простая пища, которую он употреблял несколько раз в день, пишет express.co.

Мария Браньяс Морера, которая до августа 2024 года считалась самой старой жительницей планеты, умерла в возрасте 117 лет в доме престарелых Residencia Santa Maria del Tura в городе Олот, Каталония. Именно там она проживала с 2000 года. Ее возраст значительно превысил среднюю продолжительность жизни женщин в этом регионе – почти на три десятилетия.

До последних лет Мария вела социально активный образ жизни: много читала, гуляла, проводила время с домашними любимцами, общалась с друзьями и семьей. У нее остались две дочери, каждой из которых было более 90 лет. Такая жизненная активность привлекла внимание ученых, которые решили детально проанализировать факторы ее долголетия.

Одной из ключевых пищевых привычек Марии, по мнению исследователей, было ежедневное употребление йогурта – трижды в день. Специалисты считают, что именно эта деталь могла сыграть "важную роль в процессе здорового старения".

Чаще всего она выбирала натуральные йогурты местного каталонского производства. Эти продукты содержат пробиотики с высокой концентрацией полезных бактерий, в частности Lactobacillus delbrueckii bulgaricus и Streptococcus thermophilus, которые связаны с уменьшением воспалительных процессов в организме.

Кроме этого, Мария придерживалась принципов средиземноморского питания. В ее меню регулярно были фрукты, овощи, орехи, семена и оливковое масло. Она потребляла умеренное количество яиц и птицы, при этом ограничивала красное мясо и почти избегала ультраобработанных продуктов.

Результаты анализов поразили ученых: биологический возраст Марии оказался на 23 года меньше ее паспортного.

Руководитель исследования доктор Манель Эстеллер отметил: "Она ежедневно съедала три йогурта – в основном обычные, без добавления сахара, с очень качественным бактериальным составом".

Он также пояснил, что дело было не только в питании: "У нее были гены, которые позволяли этим полезным бактериям эффективно работать в кишечнике. Не каждый человек способен поддерживать такую микрофлору, даже если принимает пробиотики, но у нее это сочетание было чрезвычайно удачным".

По словам ученого, Мария съедала по три йогурта ежедневно в течение почти десяти лет: "Ее питание было очень упорядоченным – завтрак, обед и ужин, и в каждом приеме пищи был йогурт".

Мария сохраняла привычку к ежедневным прогулкам. Это, по мнению исследователей, способствовало поддержанию здоровья кишечника и общего физического состояния даже в чрезвычайно почтенном возрасте.

