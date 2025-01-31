Как прожить дольше: ежедневные привычки для активности и здоровья

Хотите жить дольше и оставаться активными в любом возрасте? Исследования долгожителей показывают, что регулярное движение и простые ежедневные привычки могут оказывать существенное влияние на продолжительность жизни.

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Маленькие изменения в вашей рутине – например, больше ходить, приседать или заниматься любимым видом спорта – помогут поддерживать здоровье и энергию. Издание eatthis.com опубликовало пять простых, но эффективных способов добавить большее движение в вашу жизнь.

Дэн Бюттнер, известный исследователь долголетия, автор книги "Голубые зоны: уроки долгой жизни от старейших людей мира", тщательно изучал, как живут долгожители. В течение многих лет он наблюдал за повседневными привычками людей, достигших чрезвычайного возраста, и доказал, что даже небольшие решения, которые кажутся незначительными, могут существенно повлиять на качество и продолжительность жизни.

Чаще сидите на полу

"Женщины, которые прожили дольше всего в истории, жили на Окинаве, и я могу подтвердить, что они часто сидели на полу. Я провел два дня со 103-летней женщиной и видел, как она вставала и садилась на пол 30-40 раз в день . Это около 30-40 приседаний ежедневно", – рассказал Бюттнер.

Регулярные приседания улучшают здоровье опорно-двигательного аппарата, что является ключевым фактором долголетия, а также помогают предотвращать когнитивные нарушения, такие как болезнь Альцгеймера. По словам профессора физиологии Демиана Бейли из Университета Южного Уэльса, приседания положительно влияют на мозг, способствуя лучшей циркуляции крови и стимулируя образование веществ, необходимых для его развития.

Превращайте рабочие встречи в прогулки

Даже онлайн-встречи могут стать активнее. Просто выключайте камеру и выходите на прогулку, советует Бюттнер. "Я обычно беру наушники и отправляюсь на двухчасовую прогулку во время телефонных звонков", – сказал он.

Держите удобную обувь у дверей

"Имейте под рукой пару комфортной обуви для прогулок и храните ее у дверей", – советует Бюттнер. Это поможет чаще выбирать прогулки: поход в парк, шоппинг или прогулка на беговой дорожке. Активность такого типа оказывает положительное влияние на физическое и психическое здоровье, помогая сохранять молодость и энергичность.

Планируйте тренировки вместе с друзьями

"Договоритесь с другом о расписании, и это будет вас мотивировать", – говорит Бюттнер. К примеру, можно ежедневно вместе гулять или организовывать походы на выходные. Когда тренировка запланирована с кем-то, пропустить ее становится гораздо сложнее.

Выбирайте активности, приносящие радость

"Я обожаю играть в пикбол. Играя два часа, я даже не замечаю, как проходит время, и одновременно повышаю свой пульс, улучшаю гибкость и укрепляю мышцы нижней части тела", - делится Бюттнер. Выбирайте то, что вам нравится, и занимайтесь этим с пользой.

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