Кардио без ущерба суставам: 10 упражнений для эффективного похудения

Кардиотренирование – ключ к здоровому сердцу, крепкому иммунитету и хорошему самочувствию. Однако интенсивные упражнения не всегда подходят людям с травмами или болями в суставах, особенно после 40 лет.

Видео дня

Чтобы похудеть без лишней нагрузки на тело, есть упражнения с низким уровнем воздействия, которые обеспечивают эффективное сжигание калорий. Издание eatthis.com собрало 10 лучших методов для улучшения физической формы, подходящих для любого уровня подготовки.

Плавание

Плавание помогает избежать нагрузки на суставы благодаря невесомости в воде, одновременно укрепляя мышцы и улучшая выносливость.

Занимайтесь плаванием 20-30 минут два-три раза в неделю. Впоследствии можно увеличить интенсивность тренировок, используя интервалы или более сложные техники плавания.

Велосипед

Если у вас есть проблемы с ногами или стопами, велосипед – отличный выбор. Это упражнения без ударной нагрузки, которые меньше травмируют мускулы.

Катайтесь на велосипеде или занимайтесь на велотренажере 30-45 минут трижды в неделю, постепенно повышая темп.

Ходьба на беговой дорожке

Ходьба – основа любой тренировки. Попытайтесь идти на беговой дорожке под наклоном (10-15%), чтобы повысить пульс и уменьшить нагрузку на поясницу.

Тренируйтесь трижды в неделю по 30 минут. Избегайте использования перил, чтобы эффективнее работать над балансом.

Рукинг

Для прогулок на свежем воздухе попробуйте рукинг – ходьбу с тяжелым рюкзаком или жилетом. Это не только тренирует мышцы, но помогает укрепить спину.

Выбирайте специальные жилеты с равномерным распределением веса. Избегайте бега с дополнительными нагрузками, чтобы не травмировать суставы.

Скакалка

Прыжки со скакалкой развивают выносливость и укрепляют суставы. Как только вы нарушите технику, скакалка автоматически остановится, что защищает от травм.

Начинайте с 15 минут, делая перерывы при необходимости. Впоследствии можно повышать темп и продолжительность.

Боевые канаты

Это упражнение задействует верхнюю часть тела, укрепляя мышцы без излишней нагрузки.

Следуйте 10 подходам по 30 секунд с 30-секундными перерывами. Или попробуйте длительные подходы с более легкими канатами.

Эллиптический тренажер

Эллиптические тренажеры минимизируют нагрузку на суставы, обеспечивая эффективную кардиотренировку.

Занимайтесь 30-40 минут два-три раза в неделю, постепенно увеличивая наклон и сопротивление.

Фермерская походка

Это упражнение укрепляет сердечно-сосудистую систему и мышцы всего тела. Возьмите гантели в обе руки, держите спину ровно и пройдите 18 метров. Повторите, меняя руки.

Толкание саней

Для тех, у кого болят колени, толкание саней – отличный способ тренировать ноги, не увеличивая боль.

Используйте тяжелые сани, двигаясь назад медленными шагами, сохраняя равновесие.

Гребной тренажер

Это идеальное упражнение для всего тела, не создающего чрезмерного давления на суставы. Занимайтесь 20-30 минут или выполняйте интервальные тренировки, чередуя максимальную скорость с короткими отпусками.

Такие упражнения помогут вам оставаться в хорошей форме, не подвергая суставам риска травм. Помните, что ключ к успеху – это регулярность и правильная техника.

Ранее OBOZ.UA писал, почему полезно много ходить.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.