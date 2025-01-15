1000 шагов к лучшему самочувствию: как простая активность помогает бороться с депрессией

Ежедневная физическая активность может стать мощным инструментом в борьбе с депрессией. Новые исследования показывают, что даже небольшие изменения способны значительно улучшить психическое здоровье.

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Добавление всего 1000 шагов к вашему привычному дню может снизить риск развития депрессии на 9%. По словам edition.cnn.com, этот простой, но эффективный способ самопомощи уже приобретает популярность среди специалистов в области здравоохранения.

Работа, опубликованная в журнале JAMA Network Open, обнаружила связь между большим количеством ежедневных шагов и понижением проявлений депрессии. Как отметил ведущий автор исследования, доктор Бруно Биццозеро-Перони, исследование подтверждает, что стимулирование людей к активности, независимо от ее вида или интенсивности, является важным методом профилактики депрессии.

Движение – ваш союзник в борьбе с депрессией

Связь между физической активностью и уменьшением симптомов депрессии очевидна. Подсчет шагов является полезным индикатором физической активности, которая, как было доказано, оказывает положительное влияние на риск депрессии. В то же время, исследователи напоминают, что не все виды физической активности могут быть зафиксированы с помощью шагомеров, например, йога.

Эксперты отмечают важность более гибких рекомендаций по физической активности, ориентируя их на индивидуальные потребности каждого человека. Вместо жестких норм, таких как 150 минут активности в неделю, доктор Кармель Чой предлагает ориентироваться на показатели, которые будут лучше мотивировать вас: "Независимо от того, это шаги или часы тренировок, научные исследования постоянно подтверждают, что двигаться – это всегда лучше, чем не двигаться вообще".

Мотивация к активности: как найти путь к движению

Для многих людей найти мотивацию для занятий спортом непросто, а для переживающих депрессию это становится еще более сложной задачей. Как отмечает доктор Майкл Нотел, отслеживание активности и постановка целей не всегда работают. Он предлагает обратить внимание на поддержку и подотчетность, обращаясь к фитнес-группам, тренерам или близким людям для совместных прогулок.

"Когда вы получаете поддержку, шанс на успех значительно растет", – утверждает Нотел.

И независимо от того, это силовые тренировки или прогулки, главное – сделать активность приятной. "Будьте добры к себе, делая упражнения приятными, например, слушая аудиокнигу или пробуя занятия йогой", – советует Нотел.

И не забывайте: чем больше удовольствия от тренировки, тем более устойчивыми будут ваши усилия, тогда вы будете соблюдать регулярный режим.

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