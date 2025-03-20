Как распознать 'тихий' инфаркт: симптомы, маскирующиеся под другие недуги

Сердечный приступ часто ассоциируется с резкой болью в груди, однако существует его менее заметная форма - "тихий" сердечный приступ. Отсутствие характерных симптомов делает его особенно опасным, ведь без своевременной диагностики и лечения возрастает риск повторного инфаркта.

Видео дня

Исследователи указывают, что некоторые группы людей более подвержены этому виду сердечного приступа, чем другие. Издание express.co рассказывает, кто входит в группу риска, какие признаки могут указывать на проблему и как снизить вероятность возникновения.

В отличие от типичного инфаркта, "тихий" тип может не сопровождаться явными симптомами, что делает его крайне опасным. Кардиолог Тим Чико отмечает, что такие случаи происходят довольно часто. По его словам, они составляют примерно треть всех сердечных приступов.

"Некоторые люди даже не помнят, что испытывали какие-то симптомы. Другие обращаются к врачу с жалобами на зубную боль, дискомфорт в спине или общую слабость, а только после проведения электрокардиограммы (ЭКГ) или анализа крови выясняется, что у них произошло "тихое" сердечное приступ", – пояснил он.

Главная опасность такого состояния состоит в отсрочке необходимого лечения.

"Это значит, что пациент упускает шанс получить терапию, которая помогла бы уменьшить поражение сердца и предотвратить повторный инфаркт. Чем раньше начать лечение, тем оно эффективнее. Некоторые люди узнают о том, что перенесли сердечный приступ, только после второго инфаркта, которого можно было бы избежать при своевременном вмешательстве", – добавил Чи.

Кто в группе риска?

Есть две категории людей, которые чаще других могут пережить "тихий" сердечный приступ:

Старики – они могут воспринимать симптомы как возрастные изменения и не связывать их с сердцем.

Пациенты с сахарным диабетом – из-за поражения нервов им труднее ощущать типичные болевые сигналы, в частности, боль в груди.

По данным клиники Кливленда, "тихий" сердечный приступ может проявляться следующим образом:

Ощущение, будто у вас грипп

Боль в груди или верхней части спины, похожая на боль в мышцах

Дискомфорт в челюсти, руках или спине

Сильная усталость

Расстройства пищеварения

Как снизить риск?

Профессор Чико отмечает: "Основной способ профилактики сердечного приступа – это здоровый образ жизни. Если у вас повышенный риск из-за высокого уровня холестерина, артериального давления или диабета, следует проконсультироваться с врачом о возможных вариантах лечения".

Симптомы классического сердечного приступа

Сердечный приступ возникает, когда кровоснабжение сердечной мышцы внезапно блокируется, чаще всего из-за образования тромба. Характерные признаки:

Боль в груди – чувство тяжести или сдавливание

Распространение боли – может иррадиировать в руки (чаще левую), челюсть, шею, спину или живот

Головокружение или чувство слабости

Усиленное потоотделение

Одышка

Тошнота или рвота

Резкое чувство тревоги (может напоминать паническую атаку)

Кашель или хрипы

Однако, по данным NHS, симптомы могут значительно отличаться у разных людей. Например, некоторые пациенты не чувствуют боли в груди, но сталкиваются с тошнотой или болью в спине или челюсти.

Если вы заметили какие-либо из вышеперечисленных признаков, немедленно вызывайте скорую помощь. Если же у вас есть опасения по поводу состояния сердца, следует обратиться к своему врачу.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как кофе влияет на здоровье сердца.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.