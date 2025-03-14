Секрет кофе: как этот напиток влияет на здоровье сердца и печени

Кофе давно стал неотъемлемой частью нашей повседневной жизни, и многие не представляют свое утро без чашки этого напитка. Но действительно ли кофе может принести пользу для нашего здоровья?

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Последние исследования дают новые перспективы по воздействию кофе на организм. Издание eatthis.com опубликовало результаты нескольких важных научных работ, которые помогут разобраться, как кофе может влиять на ваше здоровье.

Кофе может снизить риск сердечных заболеваний

Одно из исследований, проведенное Европейским обществом кардиологов, показало, что употребление до трех чашек кофе в день оказывает положительное влияние на здоровье сердца. Это наблюдение связано со снижением риска инсульта, смерти от сердечно-сосудистых заболеваний и общей смертности.

В частности, люди, потреблявшие до трех чашек кофе в день, имели на 12% меньший риск умереть от любой причины, на 17% снижался риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний, а на 21% уменьшался шанс инсульта.

Кофе не вызывает сердцебиение

Есть популярный миф, что кофе может спровоцировать сердцебиение – сердечную аритмию. Однако одно из последних исследований, опубликованное в журнале JAMA Internal Medicine, доказывает, что это не совсем так.

После учета факторов, таких как демографические данные, привычки в жизни и болезни, которые могут вызвать аритмию, исследователи выяснили, что каждая дополнительная чашка кофе снижает риск аритмии на 3%. Это значит, что если вы выпили до трех чашек кофе в день, вам не следует переживать из-за возможных проблем с сердцем.

Кофе приносит пользу и для печени

Помимо воздействия на сердце некоторые новые исследования также свидетельствуют о том, что кофе может помочь сохранить здоровье вашей печени. Исследование, опубликованное в журнале BMC Public Health, показало, что регулярно пьющие кофе на 21% реже сталкиваются с хроническими заболеваниями печени, на 20% меньше имеют жировую дистрофию печени, и на 49% реже умирают от таких болезней.

Чрезмерное употребление кофе вредит здоровью

Чрезмерное потребление кофе может оказаться вредным для вашего организма. Исследование, опубликованное в Clinical Nutrition, показало, что употребление более шести чашек кофе в день может повысить уровень липидов (жиров) в крови. Ученые предполагают, что виновным в этом является кафестол – соединение, которое содержится в кофе и повышает уровень холестерина.

Если вы любите кофе, но хотите избежать этого эффекта, лучше выбирать напитки, приготовленные из фильтрованного кофе. Бумажные фильтры эффективно впитывают кафестола, это позволяет сохранить ваше сердце здоровым даже при большом количестве выпитого кофе.

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