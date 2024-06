Как сбросить воду: эксперты объяснили, почему мы не худеем

Среди возможных причин, которые могут влиять на увеличение веса – так называемая задержка воды, что приводит к неоправданному вздутию живота. По словам специалистов, вода – это самая тяжелая вещь в нашем теле, кроме наших костей, и она занимает пространство между и внутри наших клеток.

Однако иногда избыток жидкости может задерживаться между органами и кожей, поэтому избыточный набор веса не является нормальным для организма. Несмотря на то, что вода помогает нашему телу регулировать температуру, помогает работе сердца и мозга, а также помогает пищеварению, следует помнить о том, что вы можете сделать, чтобы потерять лишнюю воду, пишет издание Eat This Not That .

Почему у вас прибавка веса от воды

Вы потребляете слишком много соли

Соленая пища может привести к увеличению веса, поскольку соль извлекает воду, заставляя ее попадать туда, где вы не хотите, чтобы она попадала, объясняют эксперты по вопросам питания.

Менструальный цикл

Менструальный цикл у женщин может быть также причиной веса от воды. Ведь организм многих женщин, как правило, задерживает воду непосредственно перед и во время менструального цикла. Специалисты объясняют, что это связано с гормональными изменениями во время менструального цикла, что может привести к болезненности груди. Кроме того, излишняя вода, как правило, идет после окончания менструации. А для женщин с ожирением или избыточным весом потеря веса может помочь снизить вес воды в течение этого периода месяца. Кроме того, регулярные физические упражнения и питательная диета могут помочь снизить избыток жидкости.

Вы едите много углеводов

По словам диетологов, углеводы являются еще одной причиной, почему ваше тело может содержать избыток воды. На увеличение веса воды также влияют наши запасы энергии (гликогена), которые нам нужны, чтобы мы могли делать что угодно в течение дня. В то же время на каждый грамм накопленного гликогена мы храним три-четыре грамма воды. Когда вы перестаете есть углеводы, ваше тело тратит ваш гликоген, чтобы обеспечить его энергией. А когда накопленный гликоген тратится, накопленная вода уходит. Поначалу потеря веса может показаться быстрой, но это в основном за счет воды и гликогена, а не потери жира.

Вы обезвожены

Очевидно, что когда вы обезвожены, ваше тело требует больше воды, поэтому уместно, что обезвоживание приведет к задержке воды. Когда организм обезвожен, он стремится удерживать больше воды, пока не восстановится баланс жидкости, объясняют специалисты. Другие симптомы обезвоживания включают реже мочеиспускание, головокружение, усталость, сильную жажду и темную окраску мочи. Если вы узнаете эти симптомы в вашей задержке воды, вам, вероятно, нужно пить больше H2O.

У вас венозная недостаточность

Еще одна причина – венозная недостаточность, при котором ваши вены не функционируют должным образом, что обычно приводит к заметной задержке воды в стопах и голенях. Это может привести к дискомфорту, потемнению кожи и потенциально привести к инфекции. Такое состояние возникает, когда сидите или стоите в течение длительного периода времени, например во время длительного перелета. В свою очередь, поддержание здоровой массы тела, отказ от курения и избегание сидеть или стоять в течение длительного периода времени могут помочь вам справиться с венозной недостаточностью.

Вы имеете дело с пониженной работой щитовидной железы

Во время такого состояния ваша щитовидная железа может не работать должным образом и ваш врач может назначить диуретик, чтобы помочь удалить избыток воды. Если вы думаете, что имеете дело с проблемами щитовидной железы, всегда будет разумной идеей поскорее обратиться к своему медицинскому работнику. Они могут прописать вам мочегонное средство для выведения излишка воды.

Как похудеть:

Потребляйте поближе к рекомендуемому суточному количеству углеводов и натрия.

Если вы всерьез хотите улучшить свое состояние, важно помнить о ежедневных нормах и не превышать их. Ведь углеводы и натрий могут повлечь задержку воды вместе с другими потенциальными проблемами. Специалисты говорят, что суточная норма натрия должна составлять менее 2300 миллиграмм каждый день. Кроме того, исследования показывают, что от 45 до 65% ежедневного потребления калорий можно назначить углеводам.

Пейте больше воды

Для того чтобы оставаться должным образом гидратированным и избежать задержки воды, специалисты советуют пить больше воды. Ведь когда организм обезвожен, он стремится удерживать больше воды, пока баланс жидкости не восстановится. Специалисты отмечают, что среднее количество H2O в день для здоровых мужчин составляет около 15,5 чашек, а для здоровых женщин – примерно 11,5 чашек. Имейте в виду, что количество чашек обычной воды может изменяться в зависимости от того, сколько воды вы получаете из других источников, таких как овощи, фрукты, чай, кофе и сок.

Обратитесь к своему врачу относительно вашего лекарства

Однако следует помнить о том, что в случае, когда вы замечаете любые изменения в своем организме, например задержка воды, всегда следует обратиться к врачу. Прекрасной темой для разговора во время вашего визита является оценка вашего лекарства. Ведь некоторые лекарства, такие как антидепрессанты и лекарства от АД, могут способствовать незначительной задержке воды.

