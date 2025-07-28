Как сделать завтрак полезным: советы диетолога для энергичного начала дня

Здоровый завтрак – залог энергичного и продуктивного дня. Однако не все популярные утренние блюда полезны для организма.

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Диетолог Никола Ладлам-Рейн рассказывает, как небольшие изменения в выборе продуктов могут существенно улучшить качество вашего завтрака. Издание express.co опубликовало простые советы, которые помогут сделать первый прием пищи здоровым и вкусным.

Никола отметила: "Самая большая ошибка, которую я вижу в выборе завтрака – это чрезмерное количество углеводов без клетчатки, белка и разнообразия растительных компонентов, например, белый хлеб с маслом или шоколадная паста – и все".

Эти выводы основываются на исследовании, которое показало, что для многих завтрак является наименее здоровым приемом пищи за день. В то же время 31% опрошенных все еще отдают предпочтение классическому английскому завтраку. Среди других популярных блюд – миска хлопьев, яичница на тосте, бутерброд с беконом и овсянка. В то же время около четверти людей редко или никогда не задумываются о пищевой ценности своего утреннего приема пищи.

Для многих людей главными критериями выбора завтрака остаются скорость, удобство и привычка. Из-за этого 32% опрошенных чувствуют вину за свой выбор еды по утрам.

"Идеального завтрака не существует. Однако худшими обычно считают те варианты, которые содержат много добавленного сахара и мало клетчатки", – говорит Никола.

В то же время она отмечает, что совсем отказываться от любимых блюд не обязательно – достаточно внести небольшие, но простые и доступные изменения.

Рекомендации Никола Ладлам-Рейн для лучшего завтрака:

Выбирайте хлеб на закваске или цельнозерновой хлеб – он богат клетчаткой, белком и имеет более низкий гликемический индекс, то есть энергия из него высвобождается медленнее.

Наносите на тосты ореховую пасту, чтобы получить полезные жиры и белок. Для сладости выбирайте фруктовые джемы или варенье с низким содержанием сахара и высоким содержанием фруктов.

Вместо жареных свиных колбасок употребляйте более постные варианты белка – например, куриные или индюшачьи колбаски, или яйца. Добавьте к завтраку жареные помидоры, грибы и шпинат.

Готовьте блюда с минимальным количеством жира. Запеченная фасоль с пониженным содержанием соли и сахара – также хороший выбор.

Избегайте чрезмерного подслащивания каш или овсянки сахаром или сиропами. Лучше выбирайте джемы или фруктовые пасты с большим содержанием натуральных фруктов.

Сочетайте каши с ореховой пастой или посыпайте их семенами – так вы обогатите рацион полезными жирами и растительными белками.

Для удобства держите дома "банку разнообразных" семян – их можно добавлять к тостам, йогурту или каше.

По словам Николы, эти простые замены помогут избежать резких колебаний уровня сахара в крови, которые часто вызывают быстрое возвращение усталости, раздражение и чувство голода.

Исследование показало, что только 48% взрослых регулярно едят здоровый завтрак, хотя 85% считают это важным. В то же время, многие готовы выбрать более полезный вариант, если он будет таким же вкусным и удобным, как обычная еда.

"Идеально – уделять время тому, чтобы тщательно пережевывать пищу и не есть на ходу. Быстрый прием пищи ухудшает пищеварение и может привести к перееданию, ведь сигналы о сытости организма требуют времени, чтобы дойти до мозга. Старайтесь садиться и есть осознанно, даже если это всего несколько минут. А если вы спешите, готовьте простые завтраки с орехами, семечками и сухофруктами, чтобы брать с собой на работу", – советует Никола.

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