Холестерин и завтрак: какие утренние ошибки разрушают здоровье

Холестерин – это не всегда враг, но его избыток может серьезно навредить сердечно-сосудистой системе. Часто мы даже не догадываемся, что ежедневные привычки – особенно утренние – могут ухудшить ситуацию.

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Завтрак играет ключевую роль в поддержании здоровья, поэтому важно знать, каких ошибок следует избегать. Диетологи выделили четыре распространенные привычки завтрака, которые могут способствовать повышению холестерина, пишет eatthis.com.

1. Вы полностью игнорируете завтрак

Утром вы в спешке выбегаете из дома, пропустив любую еду. Но такая привычка не только провоцирует сильный голод посреди дня, но и негативно влияет на уровень холестерина.

"Регулярный завтрак способствует снижению общего холестерина, а также "плохого" ЛПНП", – объясняет диетолог Кэтрин Пайпер.

Метаанализ 2020 года показал: у людей, которые пропускали завтрак, уровень ЛПНП был в среднем на 9,24 мг/дл выше, чем у тех, кто завтракал.

И нет, кофе не заменяет завтрак. Диетолог Патрисия Колеса советует хотя бы перекусить чем-то легким перед употреблением кофе – например, йогуртовым парфе или овсянкой.

2. В вашем завтраке не хватает белка

Если основу утреннего рациона составляют углеводы, вы можете недополучать одно из важнейших питательных веществ – белок.

"Белок помогает дольше удерживать стабильный уровень сахара в крови, обеспечивает чувство сытости, уменьшает вероятность поздних перекусов и поддерживает гормональное равновесие, что важно для здорового холестерина", – отмечает врач Лейси Данн.

Типичный завтрак часто состоит из хлеба, овсянки, блинов, фруктов, йогуртов или вафель – продуктов с высоким содержанием углеводов. Но у вас есть много способов добавить к ним белок.

Данн рекомендует приготовить тост с яйцами или яичными белками, добавить порошок коллагена в кофе, посыпать овсянку протеиновым порошком или сделать яичницу из филе индейки. Такие изменения могут положительно повлиять на уровень холестерина.

3. Вы выбираете рафинированные углеводы вместо продуктов с клетчаткой

"Продукты для завтрака с высоким содержанием рафинированных углеводов – это одна из худших привычек для людей с повышенным холестерином. И, к сожалению, это очень распространено, потому что большинство популярных завтраков попадает в эту категорию", – говорит диетолог Шэрон Пуэлло.

Диета, богатая рафинированными углеводами, может вызвать повышение уровня триглицеридов и увеличить количество мелких частиц ЛПНП в крови, что, в свою очередь, повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Сладкие хлопья, пирожные, пончики, блины, булки, бублики – все это может серьезно влиять на состояние сердца. Исследования показали: добавление всего 1-2 порций рафинированных углеводов в день повышает риск ишемической болезни сердца на 10-20%. А вот замена их на 1-2 порции продуктов из цельного зерна может уменьшить риск на столько же.

Выбирайте цельнозерновой хлеб, каши, фрукты. И не забывайте о здоровой порции белка и полезных жиров – такой завтрак обеспечит сытость и поможет поддержать нормальный уровень холестерина.

4. Вы добавляете к завтраку колбасу или бекон

Бекон и колбаски – привычный выбор для завтрака, но регулярное употребление таких продуктов может ухудшить ситуацию с холестерином.

Обработанные мясные изделия обычно содержат много насыщенных жиров и соли, которые способны повысить кровяное давление, уровень холестерина и даже вызвать развитие некоторых видов рака, предостерегает врач Лиза Эндрюс.

Не стоит обманывать себя, заменяя мясные продукты растительными аналогами: многие из них также содержат немало натрия и насыщенных жиров.

Если уж хочется полакомиться беконом или колбасой – делайте это изредка и следите за размером порции. Так вы сможете насладиться вкусом, не нанося вреда сердцу.

Ранее OBOZ.UA объяснял, почему вредно пропускать завтрак.

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