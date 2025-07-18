Завтрак против тревоги: новые научные данные о силе утренней привычки

Завтрак традиционно считается важной частью ежедневного рациона, однако многие люди пренебрегают этим приемом пищи. Новое исследование, проведенное среди молодежи в Гонконге, выявило связь между пропуском завтрака и ухудшением психического состояния.

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В частности, было установлено, что те, кто не завтракает, чаще сталкиваются с симптомами депрессии и более высокой импульсивностью. Полученные результаты открывают новые возможности для профилактики психических расстройств путем формирования здоровых пищевых привычек, пишет psypost.org.

Считается, что завтрак важен для обеспечения организма энергией после ночного голодания. Исследователи отмечают, что регулярный завтрак способствует улучшению памяти, концентрации внимания и академической успеваемости у детей. Кроме того, он помогает наладить метаболизм и поддерживать стабильный вес. Люди, которые отказываются от завтрака, имеют склонность к перееданию позже в течение дня, а общий рацион у них часто менее сбалансирован. Кроме физиологического аспекта, для многих завтрак – это также момент покоя или возможность провести время с родными.

Целью исследования, проведенного Стефани Мин Инь Вонг и ее коллегами, было изучить характер пищевого поведения по утрам среди молодежи в Гонконге, а также выявить возможные взаимосвязи между пропуском завтрака, уровнем импульсивности, а также психоэмоциональными состояниями – депрессией и тревогой.

В исследовании использовали данные масштабного Гонконгского эпидемиологического опроса психического здоровья молодежи (HK-YES), который проводился среди жителей в возрасте 15-24 года с 2019 по 2022 год. В выборке преобладали женщины – 58%.

Всего было проанализировано ответы 3154 человек, средний возраст которых составил 20 лет. Участники заполнили анкеты о том, как часто они завтракают, а также прошли психологическое тестирование. В частности, оценивали импульсивность (шкала Барратта – 11), уровень депрессивных проявлений (опросник PHQ-9), тревожность (GAD-7), а также функционирование в социальной и профессиональной жизни (по шкале, оценивающей потерю продуктивности из-за психического состояния и данные интервью со специалистами).

Результаты показали, что 85% опрошенных обычно завтракают ежедневно или время от времени, зато 15% имеют привычку постоянно игнорировать завтрак. Те, кто пропускал утренний прием пищи, оказались несколько более импульсивными, особенно в контексте способности контролировать внимание и сдерживать собственные реакции. Они также чаще сообщали о симптомах депрессии, а тревожность у них была немного выше, чем у остальных участников. В среднем эти лица сообщали о снижении производительности еще на один день каждый месяц по сравнению с теми, кто завтракает, а также демонстрировали незначительно более низкий уровень социального и профессионального функционирования.

"Мы установили, что отказ от завтрака связан с усилением депрессивных симптомов среди молодежи. Особенно важной оказалась роль дефицита контроля внимания. Это может быть ключевым фактором в этой связи. Распространение привычки регулярно завтракать среди молодых людей следует рассматривать как возможную составляющую стратегий по профилактике психических расстройств, а также как часть политики здравоохранения", – отметили авторы исследования.

Хотя результаты исследования позволяют проследить определенную зависимость между завтраком и психическим самочувствием, стоит помнить: эти связи были достаточно слабыми и стали заметными только благодаря большому количеству участников. Также следует учитывать, что исследование проводилось исключительно среди молодежи Гонконга, поэтому полученные выводы могут не быть релевантными для других культурных сред.

Ранее OBOZ.UA писал, чем не стоит завтракать.

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